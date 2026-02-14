En 2026, le bullrun est fini.

Coinbase, Strategy et Robinhood : les entreprises crypto cotées en bourse publient des résultats en dessous des prévisions pour le 4e trimestre 2025. Ces mauvais chiffres reflètent-ils une crise profonde ou simplement le début du bear market ?

Les entreprises crypto publient leurs résultats pour l'année 2025

Depuis début octobre, l'ensemble du marché crypto a perdu 50 % de sa valeur. Ce n'est donc pas une surprise si les résultats de Coinbase et de Robinhood, publiés cette semaine, sont en dessous des attentes. Idem pour Strategy, la première Bitcoin Treasury Company du monde, dont les chiffres ont été annoncés la semaine dernière.

Coinbase

Jeudi 12 février, Coinbase a dévoilé une perte nette de 667 millions de dollars, principalement due à la baisse des transactions. Les utilisateurs n'ont rapporté que 733 millions de dollars à l'entreprise, contre 1,3 milliard au quatrième trimestre de l'année précédente, soit pratiquement 50 % de moins.

Robinhood

Pour Robinhood, le broker nouvelle génération fondé par Vlad Tenev, même son de cloche. Bien que les résultats par action soient supérieurs aux attentes (0,66 dollar de revenu par action contre 0,63 prévu) les revenus liés aux cryptomonnaies déçoivent. Ils sont de 221 millions de dollars, contre 358 millions un an plus tôt ; soit une chute de 38 %.

À cause de cette baisse, les recettes de l'entreprise sont inférieures aux prévisions : 1,28 milliard de dollars contre 1,33 milliard attendus.

Strategy

Du côté de Strategy, pas de transactions d'utilisateurs. La société de Michael Saylor est une Bitcoin Treasury Company. Son modèle repose sur l'accumulation de Bitcoin et l'augmentation du Yield (le nombre de Bitcoin par action.)

Si Michael Saylor a maintenu son cap, en ajoutant 101 873 BTC à sa trésorerie, le Yield n'est pas satisfaisant ; à peine 22,8 % sur une fourchette d'estimation comprise entre 22 et 26 %. L'homme d'affaires sauve les meubles, mais de justesse.

La cigale ayant tradé tout l'été...

Dans l'ensemble, les entreprises du secteur semblent à la traîne. Le bullrun a commencé en novembre 2024, avec l'élection de Donald Trump. Et 5 trimestres plus tard, le marché crypto est revenu au même niveau, avec une capitalisation globale de 2 330 milliards de dollars. Le bullrun est fini !

Chez Strategy, cela se traduit par la constitution d'une réserve de 2,3 milliards de dollars. Le but ? Payer les dividendes et les obligations pendant le bearmarket, en attendant le retour des beaux jours. Selon les propres mots du PDG, Michael Saylor : « cela devrait nous permettre de tenir 2 à 3 ans. » Un long hiver en perspective.

Côté Robinhood et Coinbase, l'hiver crypto se manifeste par une chute monumentale du volume des transactions. Heureusement, les dirigeants avaient déjà prévu le coup.

Coinbase a profité des revenus de l'année pour investir massivement dans le marketing et le développement de nouveaux produits. Objectif à long terme : construire le « Everything Exchange », ou la plateforme à tout faire. Un produit financier qui pourrait générer du cash en toute saison, même pendant le bear market.

Le concept de la Super-app, sur le modèle asiatique de WeChat, est en vogue. D'ailleurs, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, n'est pas le seul à y avoir pensé.

Mardi 10 février, Vlad Tenev de Robinhood présentait une feuille de route similaire, affirmant : « nous construisons la Super-app de la finance. »

Le bear market sera donc un build-market. Les entreprises profitent de l'argent amassé pendant l'été pour investir massivement pendant l'hiver. Une sorte de fable de La Fontaine version finance décentralisée.

Quelles conséquences pour les investisseurs ?

Est-ce que Coinbase va réussir à développer des produits financiers pérennes ? L'entreprise est en plein bras de fer avec le secteur bancaire américain sur la distribution des intérêts liés aux stablecoins, dont son avenir dépend.

Est-ce que les investissements massifs de Robinhood dans les crypto vont permettre à l'entreprise de s'établir durablement dans le secteur ?

Après être passé par les mème stocks et les crypto, l'exchange vise désormais la tokenisation, au sens très large. Le directeur général de Robinhood, Johann Kerbrat, nous confiait dans une interview vouloir « tout tokeniser », du CAC40 aux œuvres d'art en passant par l'immobilier.

Enfin, le modèle des Bitcoin Treasury Company va-t-il s'implanter durablement ? Ces dernières ont connu un engouement sans précédent au cours de l'été 2025. Au point que désormais, même le très médiatique Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger, s'est lancé dans l'aventure avec sa propre Bitcoin Treasury : The Bitcoin Society.

Pourtant, comme le notait l'analyste de Natixis Éric Benoist, ces entreprises n'ont toujours pas su trouver un vrai modèle pour générer des rendements de manière durable, et même Strategy peine à atteindre ses objectifs sur le Yield. Sans ça, l'accumulation de Bitcoin risque de se faire au détriment des investisseurs, jetant tout le business model à terre.

Résilience

Croisée des chemins. Le marché des cryptomonnaies change chaque année, toujours avec plus d'intensité. Aujourd'hui, la tokenisation et les stablecoins sont des piliers de l'écosystème ; il y a quelques années, personne n'en parlait.

Le secteur cherche encore à se définir et à trouver son équilibre. Les plateformes ont besoin d'un produit rentable, attrayant pour les utilisateurs, et qui ne disparaisse pas pendant le bear market.

Globalement, la chute des prix fait peur aux nouveaux entrants, mais les plus anciens ont l'habitude et en profitent pour acheter, investir et construire. Dans le monde des crypto, l'avenir n'est jamais clair. Mais il y a une certitude : année après année, nous sommes toujours là. Un mot nous définit : résilience.

