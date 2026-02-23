Bitcoin (BTC) trébuche à nouveau et retombe sous 65 000 dollars

Dans la nuit, une nouvelle jambe baissière a fait replonger le prix du Bitcoin (BTC) en dessous de 65 000 dollars. Que pouvons-nous dire sur le climat actuel du marché ?

Bitcoin rechute sous les 65 000 dollars

Au cours de la nuit, le prix du Bitcoin (BTC) a entamé une nouvelle jambe baissière, le faisant de nouveau chuter sous les 65 000 dollars. Après un point bas à 64 300 dollars, l'actif s'échange donc à 65 110 dollars lors de l'écriture de ces lignes.

En tant que telle, la baisse n'a rien d'extraordinaire par rapport à ce que nous avons déjà pu observer sur le marché crypto, et ce, à raison de 4,2 % en 24 heures. Toutefois, le comportement des prix au niveau graphique montre les caractéristiques d'un krach larvé, un comportement habituel en périodes de bear market durant lesquelles la chute s'étale sur plusieurs mois.

🔎 Comment agir pendant un bear market ?

Ainsi, le BTC affiche un recul de plus de 48 % depuis son plus haut historique (ATH) du 6 octobre dernier, et, tandis que les prix montrent une certaine fragilité en données quotidiennes, un retour sous 60 000 dollars pourrait être synonyme de points bas encore plus profonds :

Cours du BTC en données quotidiennes

Concernant les raisons de la chute, rien de notable n'est à relever, si ce n'est de nouveaux rebondissements en matière de droits de douane américains. Après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé les fameux « tariffs » d'avril 2025, le président américain a riposté ce week-end en annonçant une hausse généralisée de 15 %.

Pour autant, cette actualité relève plutôt du prétexte pour justifier la baisse du BTC, dans un contexte où les prix sont si fragiles qu'ils se laissent malmener par la moindre actualité macroéconomique négative.

Plus largement, l'ensemble du marché crypto s'affiche en recul, notamment avec une capitalisation totale crypto qui cède 4 % en 24 heures, pour tomber à 2 309 milliards de dollars. Du côté du top 10 des cryptomonnaies, ces baisses oscillent autour de 4 à 5 %, avec un recul plus prononcé sur le SOL de Solana, à raison de 8,4 % en 24 heures :

Aperçu du top 10 des cryptomonnaies

Sur l'aperçu ci-dessus, nous remarquons également que l'ADA de Cardano a quitté le top 10 au profit d'un retour du Bitcoin Cash, après avoir cédé 5 %.

En matière de liquidations sur les produits dérivés, celles-ci restent mesurées, avec 468 millions de dollars de clôtures forcées en 24 heures, dont 92,8 % de ces volumes concernent des positions acheteuses. Notons aussi que ces flux ont majoritairement été réalisés dans la nuit par le marché asiatique entre 1 h 30 et 3 h du matin, heure de Paris.

Pour l'heure, ce nouveau basculement du marché semble contenu, mais il conviendra néanmoins de rester attentif vis-à-vis de la fébrilité du moment. D'ailleurs, la capitalisation réalisée de Bitcoin a commencé à baisser dès la fin du mois de janvier, pointant actuellement à 1 095 milliards de dollars, témoignant ainsi d'importantes sorties de capitaux :

Capitalisation réalisée de Bitcoin

👉 Dans l'actualité également — 10 bonnes raisons d'adopter Bitcoin sans penser à la spéculation

Pour rappel, la capitalisation réalisée est estimée à partir du prix de chaque BTC lors de son dernier mouvement, et la baisse de cet indicateur renforce l'importance de la phase actuelle.

Sources : TradingView, CryptoQuant

