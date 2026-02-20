La Cour suprême annule les tarifs douaniers de Trump : ce que ça change pour l'économie mondiale

La Cour suprême des États-Unis vient d'invalider ce vendredi 20 février 2026 les tarifs douaniers mondiaux imposés par Donald Trump, les qualifiant d'illégaux. Une défaite judiciaire majeure pour le président, qui a qualifié la décision de « disgrace » et annoncé chercher un nouveau plan, alors que les marchés, déjà, réagissaient en ordre dispersé.

La fin des tarifs douaniers du « Liberation Day » ordonnée

C'est le plus grand revers judiciaire de Trump depuis son retour à la Maison Blanche. Ce vendredi 20 février 2026, la Cour suprême des États-Unis a invalidé à six voix contre trois les tarifs douaniers mondiaux imposés par le président.

Le Chief Justice John Roberts, rejoint par deux juges nommés par Trump lui-même (Neil Gorsuch et Amy Coney Barrett) ainsi que les trois juges libéraux, a estimé que la loi n'autorisait pas explicitement le président à lever des taxes douanières. Il a écrit :

Quand le Congrès accorde le pouvoir d'imposer des tarifs, il le fait clairement et avec des contraintes précises. Ce n'est pas le cas ici.

En clair : la Cour suprême a qualifié les taxes de Trump d'illégales.

La décision invalide donc les tarifs réciproques du 2 avril 2025, qui appliquaient des droits de 10 à 50 % sur les importations de la majorité des pays du monde, ainsi que les tarifs spéciaux sur les marchandises canadiennes, mexicaines et chinoises.

En revanche, les droits de douane sur l'acier, l'aluminium et les automobiles, imposés via la Section 232, ne sont pas affectés. Les importateurs seront-ils remboursés ? On parle de sommes estimées entre 150 et 200 milliards de dollars. La décision sera donc complexe, et la Cour a renvoyé la décision aux juridictions inférieures sans trancher.

Le président Donald Trump ne compte pas en rester là

Lors d'un petit-déjeuner ce matin avec des gouverneurs à la Maison Blanche, Donald Trump a qualifié cette décision de « honte ». Il a précisé que le combat n'était pas fini pour lui en évoquant l'existence d'un plan de remplacement. En effet, 'administration avait en réalité anticipé ce scénario depuis des mois : en décembre 2025, le secrétaire au Trésor Scott Bessent avait publiquement indiqué pouvoir « recréer la structure exacte des tarifs » via les Sections 301, 232 et 122 du droit commercial américain.

Ces outils existent et pourraient effectivement fonctionner, mais ils nécessitent des procédures d'enquête pouvant durer jusqu'à neuf mois. On est bien loin de la réactivité offerte par l'IEEPA (la loi de 1977 sur les pouvoirs d'urgence économique « International Emergency Economic Powers Act » qu'avait utilisée Trump pour imposer si rapidement ces droits de douane). Et même via ces moyens, les taxes pourraient toujours être contestés en justice à leur tour.

Suite à ces annonces, les actions ont progressé, portées par l'espoir d'une baisse des coûts pour les importateurs. Les obligations, elles, ont suivi une logique inverse : les rendements du 10 ans américain ont grimpé à 4,10 %, et lorsqu'ils grimpent, c'est qu'on estime qu'il y a davantage de risque. En fait, les investisseurs anticipent un creusement du déficit fédéral en l'absence des recettes douanières.

Source : The Guardian

