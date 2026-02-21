10 bonnes raisons d'adopter Bitcoin sans penser à la spéculation

Trop souvent les médias traditionnels se contentent d'aborder Bitcoin à travers le prisme spéculatif. Pourtant, le BTC recouvre bien des aspects tous aussi intéressants les uns que les autres. Afin de faciliter le travail aux chroniqueurs en recherche d'inspiration, nous avons réuni 10 actualités pour parler de Bitcoin sans aborder son prix, le crash ou encore les pertes. Explorons ensemble la diversité que propose cet objet de curiosité.

Pourquoi toujours aborder le Bitcoin sous le prisme de la spéculation ?

Le 13 février 2026, l'émission de télévision française d'infodivertissement Quotidien présentée par Yann Barthes, a consacré une chronique à Bitcoin. Si vous êtes un bitcoiner vous penserez à la lecture de ces lignes que c'est une bonne nouvelle.

Cependant, comme le dénonce Alexandre Stachtchenko dans une réponse postée sur X, les chroniqueurs semblent manquer d'imagination pour trouver un angle d'attaque original.

👋 Salut Quotidien ! Suite à votre n-ième chronique sur Bitcoin où vous ne parlez que de prix, krach et gourou, quelques suggestions pour vous permettre de traiter correctement le sujet la prochaine fois ! pic.twitter.com/nohNqV3Jf8 — Alexandre Stachtchenko (@StachAlex) February 20, 2026

Effectivement, la plupart du temps, les médias traditionnels abordent ce sujet sous l'angle de la spéculation : « le prix, le crash, les pertes » souligne Alexandre Stachtchenko.

Pour sortir de cette boucle, nous leur servons sur un plateau d'argent 10 sujets alternatifs et actuels qui permettent d’aborder Bitcoin sous un angle différent. Un angle susceptible d’éveiller la curiosité et d’enrichir les connaissances de celui ou celle qui y porteront un intérêt.

L'aspect utilitaire de Bitcoin

Nous sommes en période hivernale et le chauffage du foyer des Français représente l'un des postes de dépense les plus importants dans le budget des ménages.

Face à la hausse continue des prix de l’énergie, pourquoi ne pas envisager une alternative innovante à votre système de chauffage actuel ? Et si je vous disais que l'alternative que vous cherchez est peut-être un mineur de Bitcoin.

Les calculateurs utilisés dans le mining de Bitcoin vont émettre de la chaleur en raison de la résistance électrique de leurs composants. L'idée consiste donc à réutiliser cette énergie perdue pour réutiliser ce potentiel de chaleur émise.

🔥 Voici comment Marius, rédacteur chez Cryptoast, gagne du BTC en chauffant sa maison

Ce qui est formidable c'est que ce radiateur vous permet également de sécuriser le réseau Bitcoin et qui sait, peut-être ferez-vous l'acquisition d'un ticket gagnant à la grande loterie du BTC !

Ce radiateur de nouvelle génération peut également vous permettre de rencontrer d'autres curieux. Nous la présentions dans un récent article, la Pool des chauffagistes réunit des personnes de tous horizons, dans un esprit de découverte et de partage.

Ce forum de discussion est un véritable catalyseur d’innovation et d’ingéniosité. Vous y trouverez peut-être l’idée qui vous correspond pour réutiliser la chaleur de votre mineur : sécher vos plantes, chauffer votre eau, brasser votre bière…

L'aspect géopolitique de Bitcoin

Dernièrement, l'actualité géopolitique est particulièrement intense et les médias ne manquent pas de relayer avec enthousiasme ces événements brûlants.

Par exemple, en 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine, la Russie a été confrontée à des sanctions économiques mondiales. Ces sanctions ont permis une véritable prise de conscience sur la dépendance au dollar.

Récemment la Russie a ainsi annoncé utiliser le Bitcoin pour échanger du pétrole avec l'Inde ou de l'énergie avec la Chine.

Ces évènements marquent un virage stratégique majeur puisque Moscou est passé d'une position initiale plutôt méfiante à une législation progressive dans le secteur des cryptomonnaies.

L'aspect social et démocratique du Bitcoin

Allons maintenant faire un tour en Iran. Depuis le 28 décembre 2025, les manifestations contre le gouvernement de la République islamique se sont intensifiées.

Ce mouvement de contestations politiques est alimenté par une inflation galopante et une dévaluation record du rial. Le pouvoir centralisé entre les mains du Guide suprême réprime les protestataires, censure l'information et restreint les libertés des Iraniens.

Ces derniers se tournent vers le Bitcoin pour préserver la valeur de leur patrimoine. Le BTC s'impose également comme une nécessité pour échapper à la censure du gouvernement et faciliter les paiements internationaux.

La situation semble toutefois se dégrader en raison des coupures de réseau Internet opérées par le pouvoir central. L'accessibilité pour l'utilisateur final devient complexe, remettant en question l'efficacité du Bitcoin dans un environnement aussi contraint.

L'aspect communautaire du Bitcoin

Bitcoin c'est avant tout une aventure humaine, riche de rencontres et des bons moments entre copains.

C'est pourquoi vous pouvez retrouver sur notre page évènement tous les bons plans autour des cryptomonnaies et de Bitcoin. Vous pouvez également venir renseigner les informations sur votre meetup Bitcoin local pour lui donner de la visibilité.

😎 Retrouvez les évènements à ne pas louper en février 2026

Vous êtes également invités au rendez-vous « Bitcoin Comprendre l'Essentiel » à l'Espace Dubail, du 31 janvier au 1er février.

Le mois de février a également vu se dérouler le sommet Bitcoin Francophone, un rendez-vous 100 % en ligne qui s'est tenu du 20 au 21 février. L'évènement était totalement gratuit et a rassemblé des bitcoiners francophones du monde entier.

L'aspect technique du Bitcoin

L'actualité de Bitcoin c'est aussi le post-quantique. Cette thématique bien que récurrente dans le monde des cryptos, gagne en importance et en visibilité chaque jour.

La sécurité du protocole de Bitcoin repose sur des primitives cryptographiques qui pourraient être compromises par l'arrivée d'un ordinateur quantique fonctionnel.

Il serait théoriquement possible de retrouver une clé privée à partir d'une clé publique. Pour cette raison, une solution provisoire, le BIP-360 est portée par une partie de la communauté Bitcoin.

😎 Tout savoir sur l'impact du quantique sur Bitcoin

Cette mise à jour vise à renforcer uniquement la résistance des clés publiques restées visibles sur la blockchain. Cette mesure temporaire ne protège donc pas les attaques à « exposition courte » ainsi que les BTC perdus dont la clé publique est déjà exposée.

Auprès des experts la menace quantique ne fait pas l'unanimité puisque certains militent pour l'élaboration d'une feuille de route claire. D'autres estiment que la menace n'est pas immédiate et qu'il faut prendre le temps de laisser les projets faire leurs preuves avant de trancher.

L'aspect sécuritaire de Bitcoin

Vous ne serez pas passé à côté de cette tendance, depuis 2025, la France subit une escalade alarmante des violences sur les détenteurs de BTC. Depuis le début de l'année, ce sont près de 13 affaires médiatisées d'enlèvements ou d'agressions qui ont eu lieu.

Cette explosion s'explique par une exposition toujours plus importante des traces numériques que nous laissons sur Internet. Cette empreinte numérique revêt bien des aspects différents : photos, commentaires, messages, posts sur les réseaux sociaux mais aussi l'empreinte de notre navigateur et l'exploitation de nos cookies de navigation.

✅ Voici quelques astuces pour vous protéger physiquement et protéger vos actifs

Tous ces éléments sont renforcés par une augmentation exponentielle des fuites de données, à l'image de la récente fuite d'IDMerit, un prestataire KYC américain qui a exposé 1 milliard de fiches personnelles.

Ces éléments questionnent la mise en application au 1er janvier 2026 de la directive européenne DAC8, imposant aux plateformes d'échange de cryptos de déclarer les transactions de leurs clients.

Ce réservoir unique de données sensibles est une bombe à retardement pour toutes les personnes qui placent leur confiance dans ces plateformes.

L'aspect réglementaire de Bitcoin

Ce début d'année est également marqué par l'arrivée du Clarity Act. Ce cadre réglementaire vise à encadrer et soutenir le développement du marché des cryptomonnaies sur le sol américain.

Cependant ce projet rencontre plusieurs points de friction dans sa teneur. Dans une note internet de Galaxy Digital, Alex Thorn alerte sur l'une des « plus grandes extensions des pouvoirs de surveillance financière depuis le Patriot Act ».

Ce projet de loi porté par Donald Trump revêt également un aspect capital pour l'avenir des rendements sur les stablecoins. Un bras de fer est engagé entre les acteurs de la finance traditionnelle et ceux de l'écosystème crypto, sur le partage de l'épargne des Américains.

C'est d'ailleurs pour cette raison que Coinbase a retiré son soutien en janvier 2026, déclenchant la colère de la Maison Blanche. Cette dernière tente désormais de faire les intermèdes afin de trouver un compromis satisfaisant pour toutes les parties.

C'est vrai que j'ai triché un peu sur cette partie puisque je parle de stablecoins, mais Bitcoin est aussi concerné par le Clarity Act !

L'aspect stratégique du Bitcoin

Cette actualité a fait vibrer les murs de l'Assemblée nationale et pourtant les termes « autonomie » et « souveraineté » résonnent vides de sens en ces murs.

Nous parlons ici de la vente de la pépite française Exaion, la filiale d'EDF spécialisée dans le calcul de haute performance.

À la fin du mois de janvier, Bercy validait le transfert à hauteur de 64 % au géant américain Mara Holdings. Cette affaire emporte avec elle de nombreux rebondissements avec des sons discordants quant à la mise en pratique de la « préférence européenne » scandée par les politiques français face aux géants américains.

Malgré une offre faite par un consortium français pour valoriser les excédents d'électricité tout en offrant une certaine flexibilité au réseau électrique et tout cela grâce au minage de Bitcoin.

Cette proposition offrait une porte de sortie royale pour faire d'Exaion un pilier de souveraineté numérique, énergétique et financière, tout en conservant une gouvernance 100 % française.

L'aspect énergétique du Bitcoin

Naturellement puisque nous venons de parler d'Exaion, il nous fait maintenant parler d'énergie.

Pour comprendre cette problématique, il faut commencer par entendre que la France dispose d'une forte capacité énergétique. Si bien qu'elle ne peut pas consommer en permanence la totalité de l'énergie qu'elle produit.

⚛️ Pour aller plus loin - La fusion nucléaire pourrait-elle détruire Bitcoin ?

Si cette énergie n'est pas consommée, nous pouvons recourir à un processus qui s'appelle « la modulation », mais qui comporte des risques.

C'est pour cette raison que la flexibilité du Bitcoin offre une opportunité intéressante. Une ferme de minage peut augmenter, réduire ou tout simplement couper sa demande en énergie en quelques secondes.

De nombreux experts reconnaissent que le minage de Bitcoin permet à la fois de valoriser une énergie perdue, de limiter l'usure prématurée des réacteurs nucléaires et in fine de réduire la facture des consommateurs. Que demander de plus ?

L'aspect politique du Bitcoin

À l'approche des élections municipales il pourrait être intéressant de revenir sur la candidature d'Aurore Galves et Alexandre Stachtchenko aux législatives de septembre 2025.

Portés par leur devise « Monnaie, Énergies, Libertés : la voie française pour sortir par le haut », leur objectif était de refonder un système en fin de course.

🗳️ Le vote orange comme alternative au vote blanc ?

Décentralisation, souveraineté et innovation technologique sont autant de termes absents du débat public français et qu'il tenait à coeur à ces 2 bitcoiners d'embrasser.

Conscients que le « Bitcoin n’est ni un programme, ni un parti politique », ils tenaient humblement à insuffler de l'espoir à la France et aux Français en mettant en lumière « des questions cruciales, trop longtemps ignorées ».

Peut-être que cette flamme pourrait trouver sa place dans les prochains débats télévisés ?

Voici quelques éléments qui devraient donner du grain à moudre aux chroniqueurs de Quotidien. Et pour vous, quelles sont les bonnes raisons d'adopter Bitcoin sans penser à la spéculation ?

