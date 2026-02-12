La 1ère mise à jour post-quantique de Bitcoin est prête : BIP-360 expliqué

Face aux risques posés par l’informatique quantique, le BIP-360 introduit un mécanisme simple pour protéger certaines transactions Bitcoin. Il ne s’agit pas d’une solution définitive, mais d’un 1er rempart contre les attaques quantiques.

Une solution temporaire trouvée contre les attaques quantiques

Alors que l'informatique quantique progresse, l'inquiétude grandit chez certains experts quant à la résilience de Bitcoin face à cette technologie. En effet, un ordinateur quantique suffisamment avancé pourrait, en théorie, casser certains algorithmes cryptographiques utilisés par Bitcoin, rendant certaines adresses vulnérables.

Plusieurs développeurs Bitcoin se montrent plus nuancés sur les risques réels liés à ces ordinateurs, qu’ils jugent lointains, voire utopiques. Face à cette menace potentielle, une partie de la communauté s’interroge sur la capacité du réseau à réagir à temps.

Malgré le scepticisme de certains développeurs, d’autres ont déjà commencé à travailler sur le sujet et proposent des solutions.

Parmi les différents types de transactions Bitcoin, les plus anciens comme celles des adresses P2PK et P2MS sont particulièrement à risque, car elles exposent directement les clés publiques sur la blockchain. Un ordinateur quantique suffisamment avancé pourrait alors, en théorie, en déduire la clé privée et accéder aux fonds.

Tableau des adresses à risque

En exposant des clés publiques « tweakées », les adresses Taproot sont elles aussi vulnérables. Ce sont justement ces adresses que le BIP-360 vise à protéger.

Ce BIP introduit un nouveau type de transaction pour Bitcoin, appelé « Pay-to-Merkle-Root » (P2MR), conçu pour être activé via une mise à jour en soft fork de la blockchain.

Son objectif est de renforcer la résistance du protocole aux attaques quantiques dites « à exposition longue », qui ciblent les clés publiques visibles sur la blockchain. Sont concernées notamment les anciennes adresses contenant des fonds dormants, comme les 1,12 million de BTC attribués à Satoshi.

P2MR impose l’utilisation de scripts dans un arbre de Merkle, évitant ainsi l’exposition des clés publiques avant la dépense. Ce mécanisme limite le risque de récupération de clé privée par des attaquants équipés d’ordinateurs quantiques. Il conserve par ailleurs la flexibilité des scripts Taproot.

Pourquoi le BIP-360 ne suffit-il pas ?

Bien que le BIP-360 soit une avancée importante vers une meilleure résistance de Bitcoin face aux menaces quantiques, il ne suffit pas à lui seul. Ce BIP protège uniquement contre les attaques à « exposition longue » des transactions Taproot, c’est-à-dire celles visant des clés publiques restées visibles sur la blockchain.

Mais la majorité des transactions Bitcoin révèlent leur clé publique au moment de leur diffusion dans le mempool, les rendant vulnérables aux attaques à « exposition courte », où un ordinateur quantique assez rapide pourrait trouver la clé privée et dépenser les fonds immédiatement avant la confirmation de la transaction.

Par ailleurs, le BIP-360 ne résout pas la question sensible des Bitcoins perdus, dont les clés publiques sont déjà exposées.

Certains aimeraient voir ces fonds « brûlés » afin de préserver l'intégrité du réseau et le prix du BTC. D’autres préfèrent les laisser intacts, envisageant qu’ils servent de récompense pour celui qui construira le 1er ordinateur quantique fonctionnel, un exploit qui pourrait marquer le début d’une nouvelle ère technologique.

Source : BIP-360

