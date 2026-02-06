Menace quantique : la communauté Bitcoin sous-estime-t-elle le risque d'un hack de la blockchain ?

La menace quantique refait surface dans Bitcoin. Si des ordinateurs quantiques capables de casser ECDSA apparaissent, certains Bitcoins dont la clé publique est déjà exposée pourraient être vulnérables. Pourtant, une partie des développeurs juge le risque lointain. Faut-il s’inquiéter dès maintenant ?

Le risque quantique menace-t-il vraiment la blockchain Bitcoin ?

Le débat sur le « risque quantique » revient régulièrement dans le monde des cryptos. Alors qu'Ethereum et autres chaînes alternatives travaillent activement sur le sujet, les Bitcoiners semble en parler moins voir même sous-estimer son potentiel.

Pourtant, le risque existe bel et bien, la sécurité du protocole Bitcoin repose sur des primitives cryptographiques, notamment ECDSA pour signer les transactions, qui pourraient être compromises au cours de la prochaine décennie, selon les projections de certains experts.

En cas d’arrivée d’un ordinateur quantique performant, l’algorithme de Shor pourrait, en théorie, retrouver une clé privée à partir d’une clé publique.

Le scénario redouté n’est pas une panne du réseau, mais une cassure asymétrique permettant le vol de certains Bitcoins, notamment ceux dont la clé publique est exposée, comme avec certaines anciennes adresses et celles réutilisées.

Selon les estimations, près de d'un tiers des BTC en circulation ont leur clé publique visible on-chain et pourraient être la cible d'un attaquant quantique. Parmi ces fonds à risques on retrouve notamment les 1 million de Bitcoins minés par Satoshi Nakamoto, immobiles depuis sa disparition en 2011.

Dans un récent article, l'essayiste et analyste Nic Carter affirme que, contrairement à ce que certains suggèrent publiquement, la majorité des développeurs les plus influents ne considèrent pas le quantique comme une priorité.

Carter affirme que le pouvoir au sein de Bitcoin est flou, ce qui rend volontairement plus difficile toute modification du protocole. Les « mainteneurs » de Bitcoin Core ne sont pas des décideurs au sens strict, mais forment une sorte d'élite de contributeurs très respectés, jouant un rôle de gardiens. Sans l’adhésion d’au moins l'un d’eux, une évolution majeure, comme une migration post-quantique, a peu de chances d’aboutir.

Que disent exactement Peter Todd et Adam Back sur le risque quantique ?

Carter passe alors en revue plusieurs citations et positions de certains développeurs Bitcoin :

Pieter Wuille reconnaît le sujet et participe aux discussions, mais ne voit pas d’urgence ;

Gloria Zhao estime quant à elle que le risque se porte plutôt sur les 30 à 50 prochaines années ;

Adam Back évoque 20 à 40 ans ;

Peter Todd rejette même fortement l’idée que du « cryptographically-relevant quantum » soit proche, voire même physiquement plausible.

Les arguments de chacun sont à prendre en compte. En théorie, l’ordinateur quantique constitue une menace, mais, en pratique, rien ne garantit que nous parviendront un jour à construire puis à stabiliser une machine d’une telle complexité.

De plus, même si un tel ordinateur voyait le jour, il est probable que son utilisation pour casser ECDSA coûte plus cher, en énergie et en refroidissement, que la valeur des Bitcoins potentiellement récupérables. Autrement dit, même si la machine existait dans 5 ans, il pourrait encore s’écouler 50 ans avant qu’une attaque devienne techniquement réalisable.

Enfin, d'autres développeurs prennent le sujet très au sérieux, à l'image de HunterBeast, ancien développeur RGB, aujourd'hui focalisé sur la question quantique grâce à Anduro, une plateforme de recherche dédiée au quantique financée par le mineur Mara.

Retrouvez notre interview de Charles Guillemet, CTO de Ledger, où nous vulgarisons en profondeur les problèmes de sécurité quantiques touchant Bitcoin et les cryptomonnaies.

Source : Nic Carter

