EDF alerte sur la modulation du nucléaire : risques techniques et surcoûts – Voici pourquoi Bitcoin est la solution

EDF alerte sur les effets de la modulation croissante du nucléaire, à force de devoir ralentir ou arrêter certains réacteurs, les risques techniques augmentent, tout comme les coûts. Bitcoin pourrait être la solution pour cette surproduction électrique et améliorer l'intégration des énergies renouvelables sur le réseau.

EDF alerte sur les risques du parc nucléaire

À l’approche de la publication de la 3e Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3), le gouvernement fait face à l'influence de 2 secteurs. D’un côté, les filières solaire et éolienne qui demandent d’accélérer encore leur développement, de l’autre, le nucléaire qui cherche à financer de nouveaux réacteurs.

Cependant cette situation pose un problème, en 2025, la France était déjà en surproduction avec environ 130 TWh d’électricité excédentaire. Cette énergie est une chance lorsqu’elle peut être consommée, stockée ou exportée. Mais lorsque ce n’est pas possible, les centrales sont contraintes de recourir à une pratique risquée : la modulation.

🔋 Pour creuser le sujet : Découvrez comment le minage de Bitcoin influence le secteur de l'énergie

Avec la multiplication des centrales à énergie renouvelable dont la production électrique est instable, EDF réduit de plus en plus souvent la puissance de ses réacteurs pour les laisser passer. En 2024, la modulation aurait atteint 29 TWh, puis 35 TWh en 2025.

Évolution des modulations des centrales nucléaires en France

Le récent rapport d'EDF alerte sur les risques liés à la modulation des centrales nucléaires, cette pratique accélère l’usure des réacteurs, entraîne des besoins de maintenance plus fréquents, plus importants et contribue à augmenter le coût de production de cette énergie.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Comment le minage de Bitcoin peut-il devenir une solution au problème de modulation des centrales ?

Le minage de Bitcoin peut jouer un rôle clé grâce à sa flexibilité en matière de consommation électrique. Contrairement à une usine ou un data center, une ferme de minage peut augmenter, réduire ou couper totalement sa demande en quelques secondes, simplement en arrêtant ses machines.

Lors des pics de consommation, les mineurs peuvent ainsi s’« effacer » à la demande, libérant instantanément de l’électricité pour les ménages et l’industrie. Utilisé de cette manière, le minage devient une forme de réserve énergétique, capable d’absorber les surplus et de les valoriser en continu, tout en générant des revenus.

📰 À lire également dans l'actualité – Strategy lance un programme de sécurité pour contrer le risque quantique sur Bitcoin (BTC)

Cette approche est déjà appliquée dans plusieurs pays, notamment au Japon, au Texas ou au Bhoutan. Aujourd’hui, une majorité d’experts reconnaît les bénéfices du minage, autrefois critiqué pour sa consommation énergétique, souvent mal comprise.

Utiliser le minage de Bitcoin pour consommer les surplus présente un double avantage, celui de valoriser une énergie autrement perdue, mais aussi de limiter l’usure prématurée des réacteurs. Cela permet de réduire les coûts de maintenance, avec in fine une réduction de la facture électrique des particuliers.

Feel Mining : générez des revenus passifs avec vos cryptos

Sources : LePoint, Emeric de Vigan

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.