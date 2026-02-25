Recherches Google : record d’intérêt pour Bitcoin en France en plein bear market

Février 2026 révèle une anomalie statistique surprenante dans l’écosystème crypto français. Alors que le cours du Bitcoin connaît une correction sévère de près de 50 % depuis son sommet de l’automne, l’intérêt du grand public mesuré par Google Trends frôle ses plus hauts historiques.

Bitcoin devient tendance en France alors que son cours vient de perdre 50 %

Une contradiction s’est installée depuis le début de l’année 2025. Alors que le cours du Bitcoin a dépassé les 100 000 euros, l’utilisation de la blockchain est restée à ses plus bas niveaux, comme en témoignent les frais de transaction restés longtemps à 1 sat/vB.

En ce début d’année 2026, un paradoxe similaire, mais inversé, semble émerger. Alors que le Bitcoin connaît une baisse d’environ 50 % par rapport à son sommet historique, l’indice de recherche pour le terme « Bitcoin » en France atteint 84 sur Google Trends.

Évolution des recherches Google Trends pour le terme « Bitcoin » en France

Ce niveau est particulièrement élevé dans les conditions actuelles de marché. Il dépasse désormais l’intérêt observé lors de la phase haussière au cours de laquelle le Bitcoin est passé de 15 000 euros à son sommet de 100 000 euros, période durant laquelle l’indice n’atteignait que 79.

L’indicateur se rapproche également du pic de mai 2021 (85) et demeure, pour l’instant, à seulement 16 points du sommet historique enregistré en 2017.

Le plus surprenant réside dans le fait que cette tendance semble, pour l’instant, propre à la France, les recherches mondiales stagnent autour de 40 sur l’indicateur.

Toutefois, le regain d’intérêt pour Bitcoin paraît également progresser dans plusieurs pays européens tout en restant plus faible qu'en France : l’indice atteint 73 au Portugal, 82 en Espagne, 76 en Allemagne, ainsi que 71 en Pologne et en Grèce.

Pourtant, les fondamentaux du réseau Bitcoin racontent une tout autre histoire. L’activité on-chain reste très faible et aucun engouement particulier ne semble émerger dans les audiences des médias spécialisés. Aucun afflux massif de transactions, aucune congestion de la blockchain ne vient justifier une telle augmentation des recherches en ligne.

Comment expliquer ce regain d'intérêt pour le BTC en France ?

Si l’euphorie spéculative est écartée par les données on-chain, comment expliquer ce pic d’attention ?

Plusieurs facteurs macroéconomiques et même sociétaux semblent s'unir pour maintenir le Bitcoin au centre des débats, transformant progressivement l'actif en véritable sujet de société.

D’abord, les requêtes actuelles peuvent traduire une inquiétude ou un besoin de compréhension face à la chute marquée des cours. Là où l’investisseur cherchait « comment acheter » en 2025, il tente peut-être aujourd’hui de comprendre « pourquoi ça baisse ».

À titre d’exemple, les articles les plus consultés récemment sur Cryptoast.fr portent majoritairement sur la baisse du marché. Pourtant, des baisses plus violentes ont été observées en 2020 et 2022 sans provoquer une hausse aussi marquée des recherches en ligne.

De plus, la dimension politique et systémique du Bitcoin n’a sans doute jamais été aussi importante, notamment depuis que certaines grandes puissances, comme les États-Unis, la Russie ou la Chine, ont affiché un intérêt stratégique pour le minage et l'utilisation du BTC dans des transactions internationales.

Dans un climat d’incertitude économique et géopolitique, une partie du public commence probablement à percevoir l’actif non plus seulement comme un instrument de spéculation, mais comme une forme d’assurance potentielle face aux fragilités du système bancaire ou à l’érosion monétaire, indépendamment de sa volatilité court terme.

L’engouement récent pourrait également s’expliquer par les polémiques autour de la vente d’Exaion à Mara, le géant étatsunien, une opération qui a fait la Une de plusieurs médias en ce début d’année. Néanmoins, il reste incertain qu’une actualité, même polémique, suffise à expliquer un niveau de recherches proche des sommets historiques observés lors des précédents cycles haussiers.

Source : Google Trends

