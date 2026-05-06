Bitcoin à 250 000 $ ? Oui, mais d'abord...

Bitcoin a nettement rebondi depuis février, au point de relancer le débat sur le retour du marché haussier. Peter Brandt prend le contrepied : selon lui, le vrai creux pourrait n’arriver qu’en septembre-octobre 2026.

Un creux attendu en septembre-octobre 2026

Depuis son plancher de début février 2026 autour de 60 000 $, Bitcoin a repris plus de 25 % pour s’établir à 80 300 $. Une majorité d’analystes y voit le retour d’un marché haussier ; Peter Brandt, trader actif depuis près de cinq décennies, reste à contre-courant.

« Je ne vois pas de creux avant septembre-octobre 2026. Il n'est pas nécessaire que le récent plus bas soit enfoncé », a-t-il déclaré à CoinDesk. Autrement dit, le rebond en cours ne constitue pas, selon lui, le point de départ d'un nouveau cycle. Les prix pourraient évoluer en range plusieurs mois avant de former un vrai creux.

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Dans le pire des cas, Brandt envisage un retour dans les 40 000-50 000 $ : « Dans le pire scénario, un repli vers les 50 000 $, peut-être les hauts 40 000 $. Puis envol vers 250 000 $. » Ce scénario extrême reste secondaire dans sa thèse ; l'essentiel est la temporalité, pas le niveau exact du creux.

250 000 $ : un objectif conditionnel calé sur le cycle halving

À plus long terme, Peter Brandt reste pourtant haussier. Sa lecture repose sur le rythme historique des cycles du bitcoin, souvent structurés autour du halving.

Selon lui, le bitcoin a généralement atteint son sommet de cycle entre 16 et 18 mois après chaque halving. Le dernier halving, intervenu en avril 2024, a réduit la récompense par bloc de 6,25 à 3,125 BTC. Le sommet d’octobre 2025, autour de 126 000 dollars, s’inscrit donc dans cette fenêtre historique.

En appliquant la même logique au prochain halving, attendu en avril 2028, Brandt anticipe un nouveau sommet vers la fin 2029. Son objectif : 250 000 dollars.

Mais la projection reste explicitement conditionnelle. Brandt avait déjà anticipé un tel scénario en 2024 sur la base de cette même logique cyclique, et sa précédente cible à 200 000 $ a depuis été révisée à la hausse.

Tant que le marché suit le script, je maintiens mes projections. Je ne serai pas dogmatique à ce sujet, contrairement à certains.

Le vrai test de son scénario n’est donc pas encore le niveau des 250 000 dollars. Il viendra d’abord à l’automne 2026 : si le bitcoin marque effectivement un creux à cette période, la thèse cyclique de Brandt gardera sa cohérence. Dans le cas contraire, le trader dit déjà être prêt à revoir sa copie.

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