Bitcoin (BTC) à 200 000 dollars à l’été 2025 : l’analyste Peter Brandt y croit

Peter Brandt est un habitué des analyses de prix, et il s’est plusieurs fois positionné sur le Bitcoin (BTC). L’euphorie actuelle l’a poussé à revoir ses prédictions pour le cours de la plus grande cryptomonnaie. Initialement fixé à 120 000 dollars, le prix envisagé pour le BTC est remonté à 200 000 dollars :

Bitcoin Update

With the thrust above the upper boundary of the 15-month channel, the target for the current bull market cycle scheduled to end in Aug/Sep 2025 is being raised from $120,000 to $200,000. $BTC

A close below last week's low will nullify this interpretation pic.twitter.com/19ZXpAQW0v

— Peter Brandt (@PeterLBrandt) February 27, 2024