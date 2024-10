Bitcoin, objectif 74 000 dollars ? Analyse du BTC du 14 octobre 2024

Dans un contexte macroéconomique et géopolitique toujours chargé, le Bitcoin continue à évoluer dans une zone de neutralité depuis mars 2024. La saisonnalité est désormais entrée dans une fenêtre propice au développement d'un cycle haussier, non seulement pour BTC, mais également pour l'ensemble de l'écosystème crypto. Les graphiques répondront-ils à l'appel du cycle ?

Nous sommes le lundi 14 octobre 2024 et le cours du Bitcoin évolue autour des 64 500 dollars.

Aujourd'hui, c'est le Columbus Day aux États-Unis. En conséquence, les marchés ne sont que partiellement ouverts. Le marché des actions est bien fonctionnel, mais le marché obligataire ne sera pas actif. C'est donc une journée que l'on pourrait attendre moins volatile que d'habitude.

Pourtant, les récents événements macroéconomiques, la géopolitique, l'activité des marchés asiatiques et un sentiment ambivalent pourraient nous surprendre en catalysant des mouvements impulsifs et erratiques sur les marchés.

Les données macroéconomiques seront rares cette semaine, mais les yeux seront néanmoins fixés sur la journée de jeudi avec la publication des chiffres des ventes au détail. Ces chiffres sont un bon indicateur de la consommation des ménages. Ceux-ci sont attendus en augmentation de 0,3 %, ce qui serait un très bon signal pour la santé économique du pays.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +3,10 % +1,90 % +8,00 % ETH / Bitcoin -0,50 % +0,10 % -2,90 %

Bitcoin : les liquidités !

Les liquidités sur Bitcoin après 7 mois de latéralisation sont particulièrement intéressantes à observer. Si nous avons laissé une poche importante autour des 34 000 dollars, les liquidités proches des 50 000 dollars ont été bien nettoyées lors de l'événement du Yen Carry Trade du 5 août dernier.

Depuis cet excès baissier, l'action des prix reprend une tendance haussière à moyen terme, s'orientant inéluctablement vers les liquidités qui se trouvent majoritairement autour des 70 000 dollars. La première chasse à la liquidité majeure ayant été réalisée sous la zone de range, il est probable qu'une sortie au-dessus de 74 000 dollars marque le début d'un nouveau rallye haussier pour Bitcoin.

Heatmap des liquidités sur 12 mois pour le Bitcoin

Néanmoins, à plus court terme, une quantité massive de liquidités s'est accumulée sous le creux du 13 octobre, ce qui n'exclut donc pas un retour bref et rapide à ce niveau avant de pouvoir développer un mouvement totalement libéré en direction des 70 000 dollars et plus.

Heatmap des liquidités sur Bitcoin sur 1 mois

Bitcoin : le plus difficile reste à faire !

La semaine dernière, nous avions émis l'hypothèse que la correction pouvait ne pas être terminée en évoquant le scénario d'une correction en 2 temps. Ce mouvement s'est effectivement développé avec une amplitude moins important que prévu, puisqu'il a été contenu légèrement sous les 59 000 dollars.

L'action des prix absorbe ainsi de la liquidité sous le creux du 3 octobre tout en réintégrant la zone de polarité positive au-dessus du retracement de 50 % de la bougie mensuelle de septembre. C'est un mouvement qui s'inscrit dans la continuation d'une construction haussière pour BTC, en accord avec un retournement hebdomadaire que nous pouvons observer depuis fin septembre.

👉 Comment acheter facilement du Bitcoin (BTC) en 2024 ?

Le début de semaine démarre en fanfare pour Bitcoin. Bien que la journée ne soit pas terminée, le BTC montre une volonté haussière en franchissant le sommet du 7 octobre établi à 64 500 dollars. L'objectif de ce jour sera de confirmer ce mouvement en clôturant au-delà.

Objectivement, toute clôture journalière au-dessus de la zone bleue favoriserait une prochaine impulsion vers les précédents sommets, marquant ainsi une volonté de conquérir la zone des 66 500 dollars.

C'est un niveau qui apparaît toutefois particulièrement résistant : les bandes de Bollinger y sont totalement fermées. L'action des prix doit donc développer une impulsion significative pour franchir la zone de friction avant d'atteindre l'oblique baissière moyen terme à 68 500 dollars.

Le momentum semble favorable pour le développement de ce mouvement. Néanmoins, toute construction des prix en range entre les deux bandes de Bollinger journalières, dans la zone des 59 000 à 66 500 dollars, reste une probabilité à ne pas sous-estimer.

En outre, ce scénario offrirait l'avantage de laisser le temps au prix de digérer la précédente hausse tout en emmagasinant de la force pour franchir non seulement le sommet de septembre, mais aussi l'oblique baissière en construction depuis mars.

En l'état actuel des structures de prix, il apparait probable que le creux à 58 900 dollars, établi jeudi 10 octobre, soit majeur dans la construction haussière. Si cela ne sera confirmé qu'au franchissement des 66 500 dollars, une clôture au-dessus des 63 500 dollars pourrait être une première étape importante pour le développement du mouvement.

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

En résumé, Bitcoin est de nouveau en tendance haussière sur une base hebdomadaire. Il est désormais probable que le creux à 58 900 dollars, réalisé le 10 octobre, soit un niveau majeur pour la suite du développement des prix. Le prochain objectif pour BTC est le franchissement des 66 500 dollars !

Alors, pensez-vous que le BTC puisse sortir de sa consolidation 2024 ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

