Les tokens des layers 2 de Bitcoin explosent dans le sillage du BTC

Alors que le Bitcoin (BTC) a enregistré une hausse nette hier, les cryptomonnaies qui lui sont liées profitent elle aussi du contexte favorable. Les layers 2 (L2) basés sur Bitcoin sont en effet en forte hausse cette semaine.

Les layers 2 de Bitcoin en pleine explosion

Pour rappel, les « layers 2 » de Bitcoin sont des solutions construites au-dessus de la blockchain de base de Bitcoin, qui améliorent certaines fonctionnalités. Ceux-ci sont donc intimement liés à la plus grande cryptomonnaie. Par ailleurs, ils disposent souvent de leurs propres tokens, et ce sont ceux-ci qui explosent cette semaine.

C’est notamment le cas pour les deux principaux projets en terme de valeur totale verrouillée (TVL) : Rootstock Infrastructure Framework (RIF) et Stacks (STX). Sur les dernières 24h, les deux tokens progressent encore plus que le BTC : le RSK affiche ainsi +12,7 %, et le STX explose de 25,6 % sur la même période.

La progression rapide du STX de Stacks depuis le début du mois de février

Pour comparaison, le BTC ne progresse « que » de 9,8 % sur la période, ce qui est déjà très notable pour l’ancêtre des cryptomonnaies. On retrouve cette tendance positive chez les autres solutions de seconde couche de Bitcoin, dans une moindre mesure. Le INTR d’Interlay prend ainsi 4,1 % sur la même période, et le MAP de Map Protocole affiche +4.9 %. C’est donc l’ensemble de l’écosystème Bitcoin qui tend à être dans le vert en ce moment.

Bitcoin progresse nettement grâce aux ETF

La grande majorité des commentateurs s’accordent pour dire que les ETF Bitcoin, fraîchement approuvés par la SEC, sont à l’origine de cette performance du BTC et des tokens qui lui sont liés. Ils ont connu hier un record absolu de volume journalier. L’ETF de Blackrock a par ailleurs dépassé le milliard de dollars de volume à lui tout seul. L’appétit des investisseurs institutionnels est donc palpable.

Dans les semaines et mois à venir, la communauté crypto vise l’ATH de Bitcoin, à 69 000 dollars. Il reste encore un peu de chemin à faire pour atteindre ce stade, mais comme on vient de le voir, l’enthousiasme est bien présent.

Par ailleurs, les investisseurs institutionnels ont désormais un véhicule d’investissement sur lequel ils peuvent se positionner de manière aisée. Le Bitcoin continuera-t-il donc sa hausse jusqu’à son halving ? C’est le prochain rendez-vous majeur des investisseurs.

Source : TradingView, CoinGecko

