69 000 dollars en vue ? Le Bitcoin (BTC) n’est plus qu'à 20 % de son ATH

Depuis l’approbation des ETF Bitcoin spot par la Securities and Exchange Commission (SEC), le BTC a su confirmer sa tendance haussière initiée en 2023, à tel point que l’actif n’est désormais plus qu’à 18,7 % de son plus haut historique (ATH).

Ainsi, depuis le début de l’année, le prix du Bitcoin a connu une progression d’environ 34 % et 9,4 % sur les dernières 24 heures, s’échangeant désormais à plus de 56 300 dollars lors de l’écriture de ces lignes :

Figure 1 — Cours du BTC en données hebdomadaires

Parmi les facteurs de hausse, nous retrouvons ainsi les ETF spot, dont ces derniers ont vu leurs volumes atteindre un plus haut en dépassant ceux de leur première journée de cotation. Ces transactions s’élèvent ainsi à 2,4 milliards de dollars sur la journée de lundi en excluant le GBTC de Grayscale :

It's official..the New Nine Bitcoin ETFs have broken all time volume record today with $2.4b, just barely beating Day One but about double their recent daily average. $IBIT went wild accounting for $1.3b of it, breaking its record by about 30%. pic.twitter.com/MiCs1rzttM

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 26, 2024