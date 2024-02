MicroStrategy acquiert 3 000 Bitcoins : l'entreprise détient désormais plus de 10 milliards de dollars de BTC

Pour la deuxième fois du mois de février, MicroStrategy, l'entreprise de Michael Saylor, a investi dans le Bitcoin. C'est d'ailleurs par la voix de son président exécutif et cofondateur que nous apprenons son acquisition de 3 000 nouveaux BTC à un prix moyen de 51 813 dollars.

MicroStrategy has acquired an additional 3,000 BTC for ~$155 million at an average price of $51,813 per #bitcoin. As of 2/25/24, @MicroStrategy now hodls 193,000 $BTC acquired for ~$6.09 billion at an average price of $31,544 per bitcoin. $MSTR https://t.co/micudbYf3P

