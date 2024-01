Pour rappel, le « halving » est la diminution programmée des récompenses de mining sur le réseau Bitcoin. Il s’agit d’un mécanisme de contrôle de l’inflation, qui a eu tendance historiquement à être suivi par une percée du cours de la plus grande cryptomonnaie. C’est pourquoi les yeux sont rivés sur le prochain halving, qui aura lieu aux alentours d’avril 2024.

Anthony Scaramucci, le fondateur de Skybridge Capital, estime ainsi que la plus grande cryptomonnaie pourrait dépasser son record absolu – et de loin. Le Bitcoin pourrait selon lui toucher 170 000 dollars après le halving, soit un seuil jamais atteint. Il s’appuie pour cela sur les données historiques du BTC :

« Revenez en arrière et regardez les cycles des halvings de Bitcoin. Prenez le cours du Bitcoin le jour du halving, et multipliez-le par quatre. 18 mois plus tard, c’est à chaque fois le cas, c’est le prix futur du Bitcoin. »