La corrélation entre Bitcoin et les actions a plus bas – Récap crypto de la nuit du 24 au 25 février 2026

La nuit a été marquée par plusieurs mouvements majeurs dans le secteur crypto et financier : rumeurs d’acquisition dans le paiement, nouvelles stratégies de staking, et forte hausse de la capitalisation du marché. Les annonces politiques américaines et les données macro-économiques renforcent la dynamique de volatilité.

Stripe viserait PayPal

Selon des rumeurs, Stripe envisagerait d’acquérir PayPal. Cette possible acquisition intervient alors que Stripe pourrait piloter les paiements en stablecoin de Meta, via sa filiale Bridge, sur le point de devenir une banque fiduciaire nationale agréée.

Bitwise s’élargit avec Chorus One

Bitwise a acquis Chorus One, un fournisseur institutionnel de staking, afin d’étendre ses services sur plus de 30 blockchains. Cette opération s’inscrit dans sa stratégie de diversification, après avoir déposé 11 ETF crypto fin 2025, et lancé un ETF Solana spot salué comme le meilleur de l’année.

Tether investit dans Oobit

Tether soutient désormais Oobit, une solution de transfert crypto-vers-fiat vers n’importe quel compte bancaire dans le monde. Cette passerelle vise à relier les portefeuilles crypto au système bancaire traditionnel. Ce mouvement s’ajoute aux récents investissements de Tether, notamment 150 millions de dollars dans Gold.com, affirmant sa stratégie de diversification vers les actifs réels.

La Fondation Ethereum mise sur le staking

La Fondation Ethereum a commencé à staker sa trésorerie, avec un premier dépôt de 2 016 ETH et l’objectif d’en staker jusqu’à 70 000. Cette initiative s’ajoute à la tendance portée par BlackRock et Grayscale, qui intègrent désormais le staking à leurs ETF. La Fondation met également l’accent sur la préparation post-quantique et réorganise sa direction.

Hausse éclair du marché crypto

En l’espace d’une heure, environ 50 milliards de dollars ont été ajoutés à la capitalisation totale du marché crypto. Ce mouvement rapide illustre une impulsion haussière significative, bien que les causes précises n’aient pas été identifiées.

Bitcoin se détache des actions

Selon les données de Santiment, la corrélation entre Bitcoin et les actions a atteint son plus bas niveau depuis l’effondrement de FTX en 2022, chutant de 43 % en six mois. Dans le même temps, l’or a progressé de 51 % tandis que le S&P 500 a gagné 7 %.

