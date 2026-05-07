Le Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars dans 5 ans, selon ce spécialiste de la crypto

Alors que le Bitcoin semble de nouveau s’inscrire dans une dynamique haussière durable, les prévisions se succèdent au sujet de ses perspectives de prix. Et pourquoi pas le BTC à 1 million de dollars dans 5 ans, selon le spécialiste de la crypto pour le gestionnaire d’actifs VanEck…

Le Bitcoin à 1 million de dollars dans 5 ans

Difficile de croire que le Bitcoin dépasserait effectivement les 100 000 dollars lorsqu'on se trouvait devant le cours du BTC il y a tout juste quelques années... et encore plus il y a une décennie. Pourtant, c'est bien ce seuil symbolique qu'il a franchi en décembre 2024, ouvrant ainsi la voie à d'autres perspectives encore plus folles, comme le niveau stratosphérique du million de dollars.

Un objectif que de nombreux analystes envisagent déjà depuis quelques temps comme une destination possible, sur le modèle du prétendant au statut de créateur du Bitcoin, Adam Back, qui a récemment daté l'avènement de ce sommet historique en 2028.

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Et il n'est apparemment pas le seul, puisque le responsable de la recherche sur les crypto-actifs du géant de la finance VanEck, Matthew Sigel, vient de proposer un scénario quasiment identique, à la seule différence que le franchissement de ce niveau des 1 million de dollars devrait intervenir d'ici 5 ans, soit en 2031.

Des propos tenus lors d'une interview donnée au média financier américain CNBC, qui repose sur une analyse finalement assez simple qui met en parallèle les tendances démographiques et la volonté visiblement exprimée par les plus jeunes générations d'investir dans le BTC.

Dans cinq ans, je pense que c'est envisageable, si l'on examine les tendances démographiques et la volonté des jeunes investisseurs de se positionner sur le Bitcoin.

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« Cela va se passer comme dans le secteur des jeux vidéo »

Comme dans le cas de nombreuses analyses très optimistes, Matthew Sigel tente d'illustrer ses propos à l'aide d'une comparaison qui a le mérite de ne pas être celle des débuts d'Internet. En effet, il lui préfère une mise en perspective qui repose sur le secteur des jeux vidéo, dont l'adoption n'a cessé de croître au fil des années.

Cela va se passer comme dans le secteur des jeux vidéo : il y a trente ans, seuls les enfants y jouaient, alors qu'aujourd'hui, même Elon Musk y joue. Les gens n'ont pas abandonné ; et ils n'abandonneront pas non plus le Bitcoin. Matthew Sigel

🗞️ Un potentiel créateur de Bitcoin voit son cours atteindre 1 million de dollars en 2028

Une adoption du Bitcoin qui gagne désormais des sphères jusque-là réputées très hostiles, comme ne manque pas de le rappeler Matthew Sigel au sujet de la banque centrale de Tchéquie récemment devenue « la première à acheter du Bitcoin pour ses réserves ».

De quoi permettre au spécialiste de la crypto de VanEck de parler d'une « mégatendance » désormais installée et durable, même s'il admet dans le même temps que « le parcours sera très volatil ».

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Source : CNBC

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