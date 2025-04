Et si des bons du Trésor adossés au Bitcoin pouvaient financer la dette américaine ?

Lors du Strategic Bitcoin Reserve Summit 2025, un événement de référence pour les acteurs institutionnels du monde des cryptomonnaies, Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez VanEck, a dévoilé un concept innovant : les « BitBonds ».

C'est lors d'une session intitulée « Une réserve stratégique de bitcoins aux États-Unis pourrait contribuer à compenser la dette nationale » que le chef de la recherche de VanEck a présenté son idée de bons du Trésor américain adossés au Bitcoin.

Ce produit financier hybride serait ainsi composé à 90 % de dette américaine traditionnelle et d'une exposition partielle de 10 % au BTC. Avec cette stratégie, le gouvernement américain pourrait réduire le coût du refinancement de sa dette estimée à 14 000 milliards de dollars arrivant à échéance d’ici 3 ans.

