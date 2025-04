Le Bitcoin peut-il nous protéger de la prochaine grande crise financière ?

La relance d'une politique protectionniste par l'administration Trump, notamment à travers l'imposition de nouveaux tarifs douaniers à la Chine, au Canada et au Mexique, a provoqué des secousses sur les marchés financiers.

Cette guerre commerciale n'est cependant pas à l'origine de tous les maux, entre risque de dédollarisation, inflation persistante, et endettement public record, le monde est entré dans une période de fragilité monétaire systémique.

De nombreux économistes craignent une crise financière majeure dans les 5 prochaines années, liée notamment à la bulle de dette et à l’inflation structurelle.

Dans ce contexte, Jeff Park, responsable des stratégies alpha chez Bitwise, explique qu'une hausse généralisée de l’inflation et une perte de confiance dans les monnaies fiduciaires inciteront les investisseurs et les particuliers à chercher des alternatives, avec le Bitcoin en première ligne.

This is the only thing you need to read about tariffs to understand Bitcoin for 2025. This is undoubtedly my highest conviction macro trade for the year: Plaza Accord 2.0 is coming.

Bookmark this and revisit as the financial war unravels sending Bitcoin violently higher. pic.twitter.com/WxMB36Yv8o

— Jeff Park (@dgt10011) February 2, 2025