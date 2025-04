6 entreprises produisent 9 blocs sur 10 : Bitcoin est-il encore décentralisé ?

Alors que Bitcoin incarne l’idée d’un système sans intermédiaires, la réalité technique interroge. Six entités dominent la production de blocs, concentrant une grande partie du pouvoir. Cette centralisation apparente remet-elle en cause l’un des fondements du protocole : sa capacité à rester neutre et résistant à la censure ?