Bitcoin, le plus emblématique des actifs crypto, fait face à une crise sans précédent. En cause : une explosion des coûts de production liés au minage, couplée à une baisse du prix de vente. Bientôt la fin pour Bitcoin ?

Le minage en danger, Bitcoin menacé d'extinction

Le Bitcoin repose sur le minage. Il ne s'agit pas des mines de charbon du siècle dernier, mais de hangars remplis de cartes graphiques et de systèmes de refroidissement. Le minage est la clef de voûte de la blockchain sur laquelle repose le Bitcoin. Au cours de cette opération, les mineurs valident les transactions et sécurisent le réseau.

En retour, ils reçoivent des récompenses : 3,125 BTC par bloc de transactions validé, soit 222 318 dollars au prix du Bitcoin actuel. En plus de cette récompense, le mineur qui a validé un bloc empoche également les frais associés à toutes les transactions comprises dans ce bloc.

Les mineurs gagnent donc de l'argent, mais ils en dépensent aussi. L'installation de leurs hangars, les systèmes de refroidissement, le matériel informatique : tout cela a un coût, auquel il faut ajouter celui de l'électricité nécessaire au bon fonctionnement de ces machines.

💡 Comment le minage de Bitcoin (BTC) influence-t-il le secteur de l'énergie ?

In fine, la marge des mineurs est extrêmement sensible à ces facteurs extérieurs : prix de l'électricité, des ressources, des matériaux, du niveau d'utilisation du réseau Bitcoin (nombre de transactions) et du prix du Bitcoin lui-même.

C'est là que le problème se dessine. Récemment, avec la guerre menée par les États-Unis et leurs alliés en Iran, le prix des matières premières, comme le pétrole et le gaz, a explosé. Rien de surprenant : 20 % du trafic mondial de ces deux ressources transite par le détroit d'Ormuz, situé entre l'Iran et les Émirats arabes unis, actuellement sous blocus iranien.

Selon Coindesk, entre 8 et 10 % des mineurs de Bitcoin utilisent directement le gaz et le pétrole du Moyen-Orient pour alimenter leurs installations. Mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg : la guerre a fait exploser les prix de l'énergie et de l'électricité dans le monde entier.

Prix production d'un Bitcoin (en bleu) au 4 mars 2026 : 93 121 dollars ;

Prix de vente d'un Bitcoin (en jaune) à la même date : 72 710 dollars.

Aussi, bien que les dépenses soient différentes selon les régions du monde, l'entreprise Checkonchain estimait le coût de production moyen d'un Bitcoin à 88 000 dollars le 13 mars. Avec un prix de vente de 71 000 dollars, cela représentait une perte nette de 17 000 dollars pour les mineurs, soit 19 %.

Pour autant, ces chiffres donne un coût de production moyen. En réalité, certains mineurs payent beaucoup plus chers, comme ceux dont le pétrole et le gaz vient directement du Moyen Orient. D'autres payent moins cher, et maintiennent une rentabilité malgré même pendant cette période mouvementée.

👀 La France pourrait dominer le minage de Bitcoin – Échange avec Florent Gabriel de Blobb.io

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La guerre en Iran, seule responsable ?

L'envolée des prix du pétrole serait donc responsable de la chute de l'industrie du minage ? Pas seulement, selon Ouziel Slama, PDG de Zeldhash et développeur Bitcoin, impliqué dans la problématique du minage depuis longtemps : « à chaque fin de cycle, nous observons des conditions de marché difficiles. »

En cause, l'augmentation graduelle des coûts : hausse des prix du matériel, baisse des récompenses (le nombre de bitcoins distribués par bloc est divisé par deux tous les quatre ans) et repli du marché. « Les hivers crypto sont toujours durs pour les mineurs. »

Pour compenser l'explosion du prix de l'énergie, le réseau s'est auto-ajusté. La difficulté du minage, calculée automatiquement, a baissé de 14 % depuis novembre 2025. Cet équilibrage automatique permet de soulager les mineurs et de produire, en théorie, des bitcoins moins coûteux.

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Dans les faits, cette baisse fait suite à l'effondrement du hashrate, qui traduit un abandon progressif des mineurs ; certains d'entre eux préfèrent louer leurs services à d'autres industries plus rentables, comme l'intelligence artificielle. Ces ajustements vont-ils permettre de les faire revenir ? Oui, mais pas pour longtemps.

« Les effets que nous voyons actuellement sont conjoncturels, » analyse Ouziel Slama. « La guerre en Iran fait exploser les prix, et cela intervient juste au moment où celui du Bitcoin chute. » Mais il identifie un problème « structurel » bien plus grave :

« Le minage ne peut plus tenir en reposant uniquement sur les récompenses de bloc. Et si le minage ne tient plus, c'est tout Bitcoin qui risque de s'effondrer. Il faut que les frais, et donc l'utilisation du réseau, augmentent. »

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Le minage, maillon faible de la blockchain Bitcoin ?

Même si le prix du pétrole repart à la baisse, même si la difficulté de minage diminue, ces facteurs ne traitent pas le fond du problème. Selon Fred Thiel, PDG de la société de minage MARA Holding, c'est l'ensemble du réseau qui est en danger.

« Bitcoin est un jeu à somme nulle : chaque nouveau participant rend les choses difficiles pour tous les autres. » L'entrepreneur explique son pessimisme quant à l'avenir du minage de Bitcoin : « les marges sont sous pression entre le prix du Bitcoin et le prix de l'énergie, et lorsque le hashrate augmente, elles s'écrasent. »

Il dresse un constat amer : le filet de sécurité de Bitcoin ne fonctionne pas comme prévu. En effet, le réseau a été conçu pour que les frais de transactions prennent le relais des récompenses liées au minage. Malheureusement, le Bitcoin est devenu la valeur de réserve ultime ; les investisseurs l'achètent et le stockent, si bien que les transactions n'ont jamais été aussi rares.

👉 Qu'est-ce que le halving du Bitcoin (BTC) et quels sont ses effets ?

Un avis partagé par Ouziel Slama : « le gros problème du Bitcoin, c'est le nombre trop faible de transactions, et donc de frais pour les mineurs. Une solution serait de relancer les transactions via des applications ou des méta-protocoles. »

Un vieux débat qui divise la communauté depuis longtemps. Pour certains puristes, ce types d'utilisations polluent Bitcoin ; des arguments largement utilisés pour critiquer le projet NFT Bitcoin Ordinals, par exemple.

« La chute de la rentabilité devrait relancer le débat sur les Ordinals et l'utilisation de la blockchain, au-delà du Bitcoin, » assène Ouziel Slama. « Les NFT sont finis et ne reviendront sans doute pas, » regrette-t-il, « mais il faut trouver d'autres usages. L'avenir du Bitcoin se joue dans les frais du réseau. »

Et pour cela, Ouziel Slama ne manque pas d'idées. « Toute la DeFi qu'on trouve sur Solana et Ethereum peut être faite sur Bitcoin. En France, les dépôts de brevets sur la blockchain sont reconnus par la jurisprudence. Il y a plein d'idées et de méta-protocoles. Il faut passer aux actes. »

La situation est plus grave qu'il n'y paraît

À court terme, le minage va se stabiliser. La difficulté a baissé le 22 mars, et le prix du Bitcoin est remonté de 4,45 % à la suite de différentes annonces de Donald Trump et le prix de production par Bitcoins est retombé à 78 000 dollars.

Mais à long terme ? Plus de 20 millions de bitcoins ont déjà été minés ; il en reste moins d'un million. En 2028, le halving réduira encore la récompense par bloc, tandis que le hashrate aura continué d'augmenter.

Le problème du minage n'est pas pour plus tard. Il se joue maintenant, et les tensions actuelles en sont la preuve. Il est temps de trouver d'autres usages pour la blockchain Bitcoin que la simple réserve de valeur que constitue la cryptomonnaie BTC ; sans quoi c'est l'ensemble du réseau qui pourrait disparaître.

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