À Davos, Trump attaque le régulateur européen pour avoir ciblé Apple, Google et Meta

Au forum économique mondial, Donald Trump a accusé l'Union européenne de mener une « taxation déguisée » contre les géants technologiques américains. Cette critique s'inscrit dans un affrontement croissant entre l'UE et les États-Unis sur la régulation des grandes entreprises de la tech.

Les géants de la technologie accusent une « taxation déguisée »

Depuis la scène virtuelle du Forum économique mondial (WEF) de Davos, Donald Trump a vivement critiqué ce qu’il considère comme un régulateur européen « agressif ». Par écrans interposés, le nouveau président américain a dénoncé le traitement réservé aux géants technologiques américains par l’Union européenne, qu’il accuse de mener une « taxation déguisée ».

Ces entreprises sont américaines, qu’on les apprécie ou non. Ce qu’ils font, c’est de l’imposition sous une autre forme. Donald Trump, président des États-Unis

L’Union européenne s’est forgée une réputation de régulateur intransigeant, ciblant les grandes plateformes comme Facebook et X sur la modération de contenu, mais aussi des entreprises comme Apple et Google pour des pratiques jugées anticoncurrentielles.

Donald Trump a notamment évoqué l’affaire Apple, condamné à rembourser 13 milliards d’euros à l’Irlande pour des avantages fiscaux illégaux, une décision validée par la Cour de justice de l’UE.

Cette déclaration intervient alors que la Commission européenne réévalue ses enquêtes sur ces entreprises, notamment en vertu de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act). Cette législation vise à limiter le pouvoir des grandes plateformes technologiques et à garantir des conditions de concurrence équitables.

Les géants de la technologie ont supplié le président Donald Trump de contester l'examen réglementaire de l'UE à leur encontre. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de rapprochement stratégique entre l’administration Trump et ces entreprises.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a par exemple, récemment mis fin au programme de vérification des faits aux États-Unis, un choix qui reflète une volonté assumée de s’éloigner des normes européennes en matière de régulation des contenus et de se placer en phase avec une administration américaine moins interventionniste.

Trump rejette la régulation européenne la où l’Europe défend sa souveraineté

Cette situation reflète une tension croissante entre les États-Unis et l'UE concernant la régulation des grandes entreprises technologiques. Alors que l'UE a adopté des mesures strictes pour limiter le pouvoir des géants de la tech et protéger les consommateurs, l'administration Trump considère ces actions comme discriminatoires et préjudiciables aux intérêts économiques américains.

Donald Trump accuse l’Union européenne de cibler délibérément les entreprises américaines dans le but de protéger ses propres intérêts économiques. Fidèle à son slogan « America First », l’ancien président a réitéré son hostilité envers les régulations et accords internationaux qu’il considère comme défavorables aux États-Unis.

En réponse aux critiques, la Commission européenne a défendu ses actions en affirmant que ses régulations sont essentielles pour protéger la démocratie européenne et lutter contre la désinformation en ligne. Henna Virkkunen, vice-présidente de la Commission pour la souveraineté technologique, a souligné l'importance de ces mesures pour garantir un environnement numérique sûr et équitable :

Les plateformes de médias sociaux jouent un rôle considérable dans la vie quotidienne des gens, mais elles ont également une importance et une influence sociales et économiques énormes. En Europe, nous voulons créer un environnement numérique sûr et équitable. Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée de la souveraineté technologique

Un message qui traduit un clivage profond entre 2 visions économiques : une Europe qui défend une régulation stricte pour limiter l’hégémonie des grandes entreprises, et les États-Unis prônant un modèle plus libéral, axé sur la compétitivité globale et la suprématie nationale.

