Bientôt des versions payantes de Facebook et Instagram en Europe ? Meta planche sur le sujet

Facebook et Instagram vont-ils prochainement proposer des versions payantes aux utilisateurs européens ? C’est semble-t-il un des projets de Meta, qui souhaite se conformer à la réglementation européenne tout en conservant son modèle. Zoom sur un bouleversement à venir.

Facebook et Instagram avec abonnement payant en Europe ?

2022 a été une année difficile pour Meta, qui avait vu ses revenus – et le cours de son action – chuter. Mais l’entreprise a remonté la pente ces derniers mois… Et elle envisage maintenant de monétiser différemment ses deux fleurons : Facebook et Instagram. Selon une information confidentielle du Wall Street Journal, qui a été confirmée par l’AFP, le géant américain proposerait ainsi des abonnements optionnels aux utilisateurs, pour entre 10 et 14 dollars par moi (9 à 13 euros environ au cours actuel).

La manœuvre n’est pas – strictement – pécuniaire. Elle vise en effet à se mettre en conformité avec le règlement européen sur les données personnelles et la publicité ciblée. Selon une source confidentielle citée par le Wall Street Journal, Meta aurait proposé en septembre cette version payante aux régulateurs. Les utilisateurs qui souhaiteraient protéger leurs données personnelles seraient alors invités à payer un abonnement, et les autres seraient forcés de voir des publicités ciblées.

Pour Meta, il s’agit d’une solution à un problème existentiel. L’Union européenne planche en effet sur des moyens de restreindre les données utilisateur auxquelles peuvent accéder les grands acteurs tels que Meta. Elle envisage de forcer les géants des réseaux sociaux à demander leur accord aux clients avant de leur montrer des publicités. Ce qui remet en question tout un modèle par lequel Facebook et Instagram se sont enrichis au fil des années.

👉 Comment acheter du Bitcoin en 2023 ? Faites-vous guider étape par étape

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé

« C’est gratuit et ça le restera toujours »

Pour l’instant, les régulateurs européens n’ont pas répondu à la proposition de Meta. Si elle est acceptée, cela serait une victoire pour l’entreprise, qui garantirait d’un côté l’utilisation de publicités ciblées, et qui de l’autre ouvrirait de nouveaux canaux de revenus. Meta souhaiterait proposer ce nouveau modèle dans les mois à venir.

Quid alors du slogan historique de Facebook : « C’est gratuit et ça le restera toujours » ? La formulation avait déjà disparu de la page d’accueil du site. Par ailleurs, il est probable que Meta se soit inspiré de concurrents notamment X (ex-Twitter) ou encore le site communautaire Discord. Cela représenterait cependant un tournant majeur pour l’entreprise, qui a bâti son empire sur cette idée de gratuité.

Selon un porte-parole du groupe, rien n’est encore fait :

« Meta croit en la valeur des services gratuits financés par des publicités personnalisées. Toutefois, nous continuons d’étudier les possibilités de nous conformer à l’évolution des exigences réglementaires. Nous n’avons rien d’autre à partager pour le moment. »

Il est cependant probable que l’on assiste à des changements d’ampleur dans les mois à venir, et que cela crée un précédent pour les acteurs similaires, tout du moins en Union européenne.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché

Source : Wall Street Journal, AFP

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.