ETF Bitcoin : après Google, des publicités sur Facebook et Instagram ?

Les publicités pour les ETF Bitcoin pourraient bientôt faire leur apparition sur Facebook et Instagram, suivant ainsi la voie ouverte par Google. Cette décision de Meta, la société mère de ces plateformes, pourrait potentiellement toucher des millions d'utilisateurs, dont la plupart ne se seraient probablement pas montrés intéressés aux cryptomonnaies avant.

Bientôt des publicités pour les ETF Bitcoin sur Facebook et Instagram ?

Cela avait fait l'effet d'une petite secousse il y a quelques jours : le géant Google a changé sa politique relative aux publicités relatives à l'univers des cryptomonnaies afin d'autoriser la mise en avant de contenus concernant les ETF Bitcoin.

Un tournant majeur pour ces véhicules d'investissement, Google traitant environ 8,5 milliards de recherches quotidiennement via son moteur de recherche éponyme. Autrement dit, le géant appartenant au conglomérat Alphabet détient plus de 91,6 % des parts de marché sur ce domaine.

👉 Les ETF Bitcoin spot expliqués : tout ce que vous devez savoir

Dans le même ordre d'idée, nous venons d'apprendre que Meta, la société mère de Facebook et Instagram portée par Mark Zuckerberg, pourrait emboiter le pas à Google. C'est en tout cas ce qu'a récemment écrit le Wall Street Journal :

« Facebook et Instagram pourraient bientôt suivre. La société mère Meta Platforms est en train de mettre à jour ses politiques américaines à la lumière de la décision de la SEC, a déclaré un porte-parole. »

Si ces informations venaient à se concrétiser, les publicités relatives aux ETF Bitcoin pourraient bien apparaître dans les fils d'actualité de millions et de millions d'individus. Effectivement, selon les données de Statista, Facebook et Instagram figurent dans le top 4 des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde, aux côtés de YouTube et WhatsApp :

Nombre d'utilisateurs actifs mensuellement sur les principaux réseaux sociaux (en millions, janvier 2024)

Ensemble, les 2 plateformes cumulent plus de 5 milliards d'utilisateurs actifs. Naturellement, cela comptabilise les individus utilisant les 2 à la fois.

Trade Republic : touchez 4 % d'intérêts par an sur les liquidités non investies

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Les « boomers », cœur de cible des publicitaires ?

Comme l'a souligné Eric Balchunas, analyste spécialisé dans les ETF chez Bloomberg Intelligence, les ETF Bitcoin proposent tous le même produit à quelques détails près, notamment les frais qu'ils pratiquent pour chacun d'entre eux. C'est pourquoi, en dehors du prestige de l'un ou de l'autre, l'aspect marketing de ces véhicules d'investissement est déjà et sera tout à fait déterminant pour la suite.

« Ils font tous la même chose. Cela met beaucoup de pression sur le marketing, car, toutes choses égales par ailleurs, c'est ainsi que l'on peut se démarquer. » Eric Balchunas, analyste spécialisé dans les ETF

D'ailleurs, les sociétés proposant des ETF Bitcoin, de BlackRock à Bitwise en passant par VanEck ou Ark Invest, ont bien compris qu'elles devaient s'adresser au public qui n'irait pas vers les cryptomonnaies de son propre chef. Effectivement, rappelons-le, les ETF permettent par définition de s'exposer à un actif sans avoir à le détenir réellement.

La conservation du Bitcoin constituant parfois un barrage pour certains investisseurs potentiels, les ETF s'imposent ainsi comme une solution.

👉 Dans l'actu du BTC– La police britannique a saisi 1,8 milliard de dollars de Bitcoin pour une fraude à l'investissement provenant de Chine

Dans une vidéo publicitaire de VanEck publiée le 10 janvier sur X par exemple, nous pouvons voir une conversation entre une mère et son enfant, qui lui explique que les ETF sont désormais un moyen de s'exposer au Bitcoin « facilement ».

Le géant Grayscale, lui, a vu les choses en grand, et expose son produit phare, le GBTC, sur les écrans d'aéroports et même sur Times Square, quartier incontournable de New York.

Bitpanda : la plateforme idéale pour diversifier ses investissements

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : Wall Street Journal

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.