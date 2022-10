Sam Bankman-Fried considère que Meta gaspille des milliards dans des fumigènes

Un an après que Facebook s’est renommé Meta, Sam Bankman-Fried (SBF), le fondateur et PDG de FTX, a essayé d’expliquer la politique de Mark Zuckerberg dans un long thread Twitter :

Il tente ainsi d’expliquer pourquoi le groupe a pris le virage du metaverse. Selon lui, une part de l’explication se trouve dans le fait que Facebook est devenu si gros que le réseau social n’avait plus réellement de marge de croissance. D’ailleurs, il note que le nombre d’utilisateurs actifs par mois avait commencé à stagner après « deux décennies de croissance continue ».

Ainsi, les revenus du groupe ne pouvaient mécaniquement pas augmenter plus. Ils seraient même potentiellement amenés à baisser au fur et à mesure que les utilisateurs se tournent vers d’autres plateformes et que l’image de Facebook auprès du grand public se détériore.

De ce fait, Sam Bankman-Fried n’hésite pas à qualifier le nouveau cheval de bataille de Meta comme une distraction pour tenter d’insuffler un renouveau :

« Mais une autre façon d’aider sa réputation est simplement de faire en sorte que les gens “ne l’aiment pas moins”. Et une façon de le faire est d’utiliser une distraction. “Hey tout le monde, regardez là-bas, c’est le metaverse !” Les gens ne pensent plus à la vie privée, à l’intimidation et à la mauvaise performance des actions. »

Dans son analyse, SBF va encore plus loin en qualifiant les 10 milliards d’investissements par an « de bombes fumigènes ne produisant pas beaucoup de fumée ». Il fait référence au fait que cela ne convainc plus les investisseurs, maintenant que l’engouement initial est passé :

22) Which makes no sense if this is all a diversion.

It's one thing to blow $10b/year on smoke bombs.

It's another thing to blow $10b/year on smoke bombs that don't produce very much smoke.

Why throw good money after bad?

— SBF (@SBF_FTX) October 29, 2022