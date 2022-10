Chez Meta, les salariés sont forcés de se connecter au metaverse Horizon Worlds

Vishal Shah, le vice-président en charge du metaverse de Meta, est confronté à un constat amer. L'univers virtuel de Facebook, Horizon Worlds, a de grandes difficultés à séduire des utilisateurs. En interne, les salariés de l'entreprise sont de plus en plus forcés à rejoindre ce metaverse.

Une technologie qui peine à convaincre

Il y a un an, l'entreprise Facebook a pris le tournant radical du metaverse en se renommant Meta. Depuis, elle a multiplié les investissements dans le domaine, au point de créer son propre metaverse : Horizon Worlds

Aujourd'hui, entre les bugs, la mauvaise expérience utilisateur, et une audience relativement faible, Horizon Worlds ne fait pas l'unanimité. Chaque mois, il est estimé que près de 300 000 personnes se connectent à Horizon Worlds, ce qui est relativement peu en comparaison des 2,9 milliards d'utilisateurs mensuels sur Facebook

Mais avant de créer un metaverse, encore faudrait-il que la firme américaine ait des équipes qui croient en cette technologie.

D'après un sondage, 58% des employés de Meta comprennent la stratégie de l'entreprise autour du metaverse. Cependant, lorsqu'on regarde de plus près les usages liés au metaverse dans l'entreprise, les résultats sont décevants.

Le 15 septembre 2022, le vice-président responsable du metaverse de Meta, Vishal Shah, a envoyé un message à destination de ses équipes. Il y affirme notamment sa déception face au faible nombre de collaborateurs utilisant Horizon Worlds.

« Pourquoi nous n'aimons pas assez le produit, sur lequel nous travaillons tant, pour pouvoir l'utiliser tout le temps ? La simple vérité est que, si nous ne l'aimons pas, comment pouvons-nous espérer que nos utilisateurs l'aiment ? »

Pour remédier à ce problème, les dirigeants de la firme ont trouvé une astuce imparable : forcer leurs équipes à aller sur le metaverse.

Des menaces en provenance de l'exécutif

« Montez à bord ou partez » : voici le message envoyé par Mark Zuckerberg à ses employés, il y a quelques mois.

Depuis, le PDG de Meta a décidé d'effectuer un tri dans ses effectifs : les recrutements de l'entreprise sont temporairement gelés, les budgets ont été réduits, et un grand renouvellement des salariés est en marche.

En outre, le créateur de Facebook s'impose pour faire appliquer ses idées.

Il a notamment demandé aux managers de réaliser des réunions dans des salles de conférences virtuelles sur Horizon Worlds. De nombreux salariés se sont alors empressés d’acheter un casque de réalité virtuelle (VR) à leurs frais.

De son côté, Vishal Shah a une posture plus ambivalente. D'une part, il met la pression à ses collaborateurs en leur demandant d'utiliser Horizon Worlds au minimum une fois par semaine. D'autre part, il tente de convaincre ses équipes de manière maladroite et intrusive :

« Tout le monde dans l'entreprise devrait avoir la vocation de tomber amoureux d'Horizon Worlds. Vous ne pouvez pas être amoureux sans l'utiliser. [...] Prenez du temps pour y aller avec vos collègues et vos amis. »

Par ce message, le responsable du metaverse de Meta se place dans une position délicate. Involontairement, il pointe du doigt le manque d'utilité perçue par ses équipes au sujet du metaverse de la firme.

L'équipage de l'entreprise en pleine scission

Malgré plusieurs milliards de dollars dépensés par Meta pour construire Horizon Worlds, nous pouvons nous demander à quel besoin répond vraiment cet espace virtuel. Cette ambiguïté est relevée par Vishal Shah lui même :

« Nous travaillons sur un produit qui n'a pas trouvé sa place sur le marché. J'ai besoin que vous acceptiez pleinement l'ambiguïté et le changement. »

Autre fait intéressant : le metaverse de Meta ne fait pas l'unanimité même au sein de l'exécutif.

John Carmack, le directeur technique d'Oculus (filiale de Meta), affirme son opposition à Mark Zuckerberg. D'après lui, la gestion d'Horizon Worlds est chaotique.

En outre, il souligne le délaissement de l'expérience utilisateur au profit des opportunités commerciales, ainsi que les milliards d'euros dépensés sans aucune recette à la clé.

Pendant ce temps, des metaverses davantage en adéquation avec les besoins des utilisateurs se développent. Durant sa saison 2, le metaverse The Sandbox a réunit environ 350 000 utilisateurs mensuels, soit plus que les résultats d'Horizon Worlds. De quoi remettre en cause la gestion de Meta sur son metaverse ?

