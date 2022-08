Après Instagram, Facebook permet maintenant d’afficher ses NFTs en connectant son walllet

Il y a quelques semaines, Meta annonçait l’arrivée des tokens non fongibles (NFTs) sur Instagram, c’est désormais au tour de Facebook. En effet, comme l’a annoncé la société de Mark Zuckerberg, il est maintenant possible de partager les NFTs en notre possession de directement sur le réseau social :

We’re introducing the ability to post digital collectibles across @facebook and @instagram. You can now connect your digital wallet to either app to share your #NFTs on both.

What NFT are you excited to share? 👀https://t.co/wa2wkWfI7p pic.twitter.com/SlpwAuY02c

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) August 29, 2022