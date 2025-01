Fini le Bitcoin ? Donald Trump veut des crypto américaines dans la réserve stratégique

À Washington, DC, on prépare en grande pompe le premier bal crypto de l'histoire. Pendant ce temps, à l'abris des regards, les entreprises crypto avancent leur pions autours du président. Est-ce qu'une réserve stratégique en cryptomonnaies « made in USA » ne serait pas mieux pour les startups américaine et pour le pays ? L'idée fait son chemin.