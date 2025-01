Un sénateur américain propose de légaliser les paiements en Bitcoin

Les choses semblent avancer à toute vitesse outre-Atlantique. Un sénateur vient de proposer une loi, le Binance Freedom Act. Le but ? Faire du Bitcoin une monnaie légale dans l'État de l'Oklahoma. Une initiative qui pourrait ouvrir la voie pour les autres États du pays et libérer le peuple de la planche à billet de Washington.

Le sénateur Dusty Deevers est 100 % pro-bitcoin !

Le sénateur républicain de l’Oklahoma, Dusty Deevers, a présenté une loi pour faire de l’État américain un pionnier sur le sujet des cryptomonnaies en intégrant le Bitcoin à l’économie.

Cette loi permettrait aux commerçants et aux employés de réaliser des transactions en Bitcoin pour remplacer un dollar sujet à l’inflation.

Grâce au Bitcoin, les habitants de l’État américain pourraient enfin reprendre le contrôle sur leur porte-monnaie et s’affranchir des diktats de la Réserve Fédérale américaine (Fed) ou comme le dit Dusty Deevers : « Les dépenses inconsidérées et la planche à billets de Washington ».

👀 Sarah Knafo défend l'idée d'une réserve stratégique en Bitcoin au parlement européen

Redonner de la liberté et de l’indépendance aux peuples, c’est une tendance en vogue aux États-Unis depuis l’élection de Donald Trump et c’est le but du Bitcoin depuis sa création par Satoshi Nakamoto.

Cette force du Bitcoin a été parfaitement comprise par Dusty Deevers : « Il y a une raison pour laquelle le président Trump a fait campagne en tant que candidat pro-Bitcoin et a pris la parole lors d'événements Bitcoin importants », a-t-il fait remarquer.

Bitcoin est entré dans le courant dominant de notre économie et représente incontestablement une part importante de l'avenir financier.

Ouvrir un compte sur Binance, la plateforme crypto n°1 au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Un État pour commencer, puis les autres

Ce projet de loi est ambitieux, car ce serait le premier du genre aux États-Unis, même si certaines initiatives locales permettent déjà de payer ses impôts en Bitcoin, comme à Detroit. En acceptant le Bitcoin comme monnaie légale, l’Oklahoma écrirait l’histoire et se rapprocherait du Salvador, ce qui aurait plusieurs avantages pour l’avenir.

Il est toujours difficile d’être le premier à faire quelque chose. En l’occurrence, il faut créer ou mettre en place les infrastructures permettant de faire circuler le Bitcoin entre les différents acteurs économiques.

C’est précisément ce que cette loi veut faire : établir un cadre pour sécuriser les échanges en Bitcoin entre les différentes administrations, agences d’État, entreprises privées et particuliers, tout en respectant les normes réglementaires en vigueur. Un travail de titan quand on sait à quel point l’administratif peut être compliqué.

Mais un travail nécessaire qui permettrait par la suite de mettre en place des lois similaires beaucoup plus rapidement et facilement dans les autres États.

🟥 Les États-Unis vont-ils vraiment vendre plus de 69 000 Bitcoins ?

Depuis l’élection de Donald Trump, l’écosystème crypto attend de pied ferme l’avènement du Bitcoin et la création d’une réserve stratégique. Pourtant, le chantier n'en est qu'à ses débuts.

Difficile de mettre rapidement en place des changements d’envergure dans un pays aussi grand que les États-Unis. Malheureusement, ces choses prennent du temps.

L’idée de commencer par des États avant d'agir au niveau fédéral a déjà été avancée par plusieurs voix de l’écosystème. De même que le Salvador a servi de laboratoire pour les autres pays du monde, un État américain pourrait faire office de sandbox pour le reste du pays.

En tout cas, les mentalités changent aux États-Unis. Il y a moins d’un an, les politiques ne voulaient pas entendre parler de Bitcoin. Aujourd’hui, des sénateurs comme Dusty Deevers tiennent ce genre de discours :

À une époque où l'inflation érode le pouvoir d'achat des travailleurs de l'Oklahoma, le bitcoin offre une opportunité unique de protéger ses revenus et ses investissements.

À quand une telle figure politique en France ?

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital