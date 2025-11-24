Le chiffrement du Bitcoin inquiète le CEO de VanEck : direction ZCash ?

Jan van Eck, PDG de VanEck, remet en question la sécurité et la confidentialité du Bitcoin lors d'une interview à CNBC le 22 novembre 2025. Selon lui, de plus en plus d'adeptes se tournent notamment vers Zcash, une crypto plus privée, pendant que les menaces quantiques se rapprochent du Bitcoin...

Jan van Eck remet en doute la robustesse du Bitcoin

Le Bitcoin offre-t-il assez de chiffrement et assez de confidentialité ? C'est la question posée par Jan van Eck, le CEO de la société VanEck. Il n'y va pas par quatre chemins : lors de son passage sur la chaîne américaine CNBC, il a précisé que ces interrogations dépassent les simples fluctuations de prix. En effet, ses doutes concernent la solidité à long terme du réseau. Le patron de VanEck va même plus loin : son entreprise pourrait tout simplement abandonner le Bitcoin si la base technique s'effondre.

VanEck existait avant le Bitcoin. Nous nous retirerons si nous pensons que la thèse est fondamentalement cassée.

Van Eck pointe deux faiblesses majeures. D'abord, la transparence de la blockchain :

Quand vous déplacez de l'argent sur la blockchain Bitcoin, on peut le voir. On peut voir les transferts d'un portefeuille à un autre.

Ensuite, la menace quantique : des ordinateurs suffisamment puissants pourraient casser le chiffrement actuel.

Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, tire la même sonnette d'alarme. Lors de la conférence Devconnect mi-novembre, il a averti que les ordinateurs quantiques pourraient théoriquement casser la méthode de chiffrement qu'utilisent le Bitcoin et l'Ethereum. Scott Aaronson, chercheur en informatique quantique à l'Université du Texas, va plus loin : selon lui, un ordinateur quantique capable d'exécuter l'algorithme de Shor pourrait exister avant l'élection présidentielle américaine de 2028.

Zcash profite de la polémique

Jan van Eck révèle que certains bitcoiners historiques et même des « maxis » examinent désormais Zcash, qu'il décrit comme « proche du Bitcoin, mais avec beaucoup plus de confidentialité ». Après l'interview, il a ainsi affirmé sur X que le marché baissier actuel reflète « la réalité on-chain du cycle de halving (baissier pour 2026), les inquiétudes sur le cassage du chiffrement par le quantique et la meilleure confidentialité de Zcash ».

En parallèle, le token ZEC a explosé : +930 % sur l'année pour atteindre environ 578 dollars, et +17,3 % sur 24 heures au moment de la publication de Van Eck. Le 24 septembre, le ZEC se négociait près de 55 dollars. Cette envolée propulse Zcash au 13e rang des cryptos par capitalisation, avec 9,43 milliards de dollars.

La communauté Bitcoin a réagi violemment. Samson Mow, PDG de JAN3 et fervent défenseur du Bitcoin, a attaqué van Eck sur X :

Vous ne sauriez pas identifier un Bitcoin Maxi même s'il était devant vous. Vous ne devriez rien dire sur le Bitcoin. Vous êtes un gars crypto, restez dans votre domaine et poussez la dernière narrative shitcoin.

Source : Coindesk

