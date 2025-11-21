Zcash (ZEC), seule cryptomonnaie du top 50 dans à échapper au bain de sang... Pourquoi ?

Les cours des cryptomonnaies ont plongé cette nuit, après des pertes importantes du côté de Wall Street. Dans le top 50, seule une cryptomonnaie résiste encore et toujours à la chute : Zcash (ZEC). Comment l’expliquer ?

Zcash, seul miraculé à ne pas chuter depuis hier

L’intégralité des 50 cryptomonnaies les plus capitalisées du moment voient rouge ce matin, après des chutes conséquentes cette nuit. Le Bitcoin (BTC) a ainsi perdu 9 %, alors que l’Ether (ETH) cède 10 %. La capitalisation totale des cryptomonnaies a cédé 8,4 % depuis hier.

Mais une cryptomonnaie échappe à la chute : le Zcash (ZEC). Autour de 9h ce matin, le ZEC se payait le luxe d’une progression de 3,5 % depuis la veille :

Le cours du Zcash (ZEC) parvient à se maintenir ces dernières heures

Il faut dire que le cours du ZEC ne cesse de grimper ces dernières semaines. Sur le mois, il progresse de 146 %. Sur les 3 derniers mois, son cours a explosé de plus de 2 000 %. Il se paye même le luxe de dépasser au classement son rival Monero (XMR), situé à la 30e place des cryptomonnaies les plus capitalisées, alors que le ZEC est désormais situé à la 14e place.

Pourquoi cette confiance dans le ZCash ?

Le Zcash semblait plutôt oublié ces dernières années, face à son plus médiatique concurrent, le XMR. Mais 2025 est l’année du retour du ZEC. La cryptomonnaie a attiré une masse de nouveaux investisseurs, propulsant son cours.

Une des raisons, c’est que ses capacités d’anonymisation sont appréciées, et que l’actif est plus facilement disponible que Monero. Le XMR a en effet été délisté de nombreuses plateformes d’échange, alors que le Zcash, plus « régulable », est parvenu à y rester.

Le ZEC est transparent par défaut, fonctionnant de manière similaire à Bitcoin. Il faut faire le choix de « blinder » les adresses pour que celles-ci deviennent anonymes. Un aspect qui plaît aux entreprises régulées, qui y voient moins de menaces.

Le réseau a également connu de nombreuses améliorations ces derniers mois, qui l’ont rendu plus simple à utiliser. Ces raisons se sont combinées pour aboutir à une « ZEC mania », qui a fait le reste. Résultat : le ZEC se maintient alors que le reste des cryptomonnaies chute.

Attention cependant : au-delà des promesses de Zcash, des éléments de FOMO semblent conduire sa hausse de prix. Par ailleurs, il faut souligner que le cours du ZEC est encore très loin de son record absolu. En octobre 2016, il atteignait 3 191 dollars. 9 ans plus tard, il n’atteint plus que 672 dollars.

Source : TradingView

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.