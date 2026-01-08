Les employés de Zcash (ZEC) démissionnent tous en même temps – Que se passe-t-il ?

Un tremblement de terre chez Zcash (ZEC). Tous les employés de la société Electric Coin Company (ECC), qui gère le réseau, ont donné leur démission hier. Que s’est-il passé et comment le ZEC pourrait-il être affecté ?

Les employés de Zcash démissionnent en masse

La nouvelle a été annoncée cette nuit par Josh Swihart, le PDG d’Electric Coin Company. Les employés d’ECC rapportent un différend profond avec l’organisation créée pour gouverner leur entreprise, Bootstrap Project. Pour rappel, il s’agit d’une organisation à but non lucratif créée pour gouverner l’ECC et détenir certains leviers de contrôle. Les tensions entre Bootstrap Project et Electric Coin Company sont arrivées à leur comble et ont conduit à ce départ de masse, toujours selon Josh Swihart :

Hier, l’ensemble de l’équipe de l’ECC a quitté ses fonctions après avoir été licenciée de manière indirecte par ZCAM. En bref, les conditions de notre emploi ont été modifiées d’une manière qui rendait impossible l’exercice de nos fonctions de façon efficace et avec intégrité.

💡 Notre guide pour acheter du Zcash (ZEC) en France

En droit du travail un « licenciement implicite » intervient quand l’employeur modifie les conditions de travail au point de contraindre les salariés à partir – c’est ce qui a eu lieu ici, selon les employés d’ECC. Ils se considèrent comme forcés à partir par une direction hostile. Si Josh Swihart nomme directement les personnes membres de Bootstrap qui sont selon lui responsables, il n’explique pas quel a été le sujet de la discorde.

Nouvelle entreprise et suite du programme pour Zcash

Les anciens de l’ECC vont lancer une nouvelle entreprise, afin de continuer leur « mission » selon l’ex-PDG : « construire une monnaie privée inarrêtable ». Le message de Josh Swihart précise par ailleurs que le réseau Zcash n’est pas affecté par ce changement :

Cette décision vise simplement à protéger le travail de notre équipe face à des actions de gouvernance malveillantes qui ont rendu impossible le respect de la mission initiale d’ECC.

La nouvelle société remplacera l’Electric Coin Company et aura le même rôle. On ne connaît pas son nom ni son statut à ce stade.

De son côté, l'ex-PDG historique de l'ECC, Zooko Wilcox a réagi en défense des membres de Bootstrap nommées par Josh Swihart :

J’ai travaillé en étroite collaboration avec Alan Fairless, Zaki Manian et Christina Garman pendant plus de dix ans, à travers de nombreuses situations intenses et difficiles, ainsi qu’avec Michelle Lai depuis environ cinq ans. Au vu de mon expérience, je les considère tous comme des personnes d’une intégrité exceptionnelle.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Le cours du ZEC chute en réaction à la nouvelle

Déjà en berne, le cours du ZEC a chuté suite à l’annonce. Dans les heures qui ont suivi, il a perdu 10,3 %. Son cours affiche 434 dollars ce matin :

Le cours du Zcash en berne suite à l’annonce de l’ECC

🌐 Dans l’actualité – +28 % en 7 jours – Zcash (ZEC), l’éternel miraculé de ce cycle ?

Ce départ massif souligne la situation particulière dans laquelle se trouve Zcash. Son retour en grâce de 2025, relativement inattendu, a conduit à des changements au niveau de l’entreprise. Le 1er décembre, l’ECC avait annoncé une réorganisation de ses équipes, afin de fluidifier son fonctionnement. Un peu plus d’un mois plus tard, l’Electric Coin Company est devenue une coquille vide. La trajectoire du projet pour 2026 est donc encore floue à ce stade.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Sources : Josh Swihart via X, TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.