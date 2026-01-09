La démission massive des équipes de l’Electric Coin Company (ECC) avait jeté un pavé dans la mare cette semaine. Mais les responsables du réseau Zcash (ZEC) ont déjà pivoté vers un nouveau projet : il créent une startup et lancent un portefeuille, le cashZ. Qu’en penser ?

Les anciens de l’ECC lancent un nouveau portefeuille pour Zcash

Josh Swihart et ses collègues avaient annoncé hier leur démission collective, suite à des tensions avec Bootstrap, la société qui chapeautait l’ECC jusque là. Pour se défaire des moyens de pression, les anciens de l’Electric Coin Company viennent de créer une nouvelle startup. L’ex-PDG a confirmé qu’une startup était selon lui plus adaptée qu’une organisation à but non lucratif :

Pour toucher des milliards d’utilisateurs, Zcash doit changer d’échelle. Les startups savent le faire, contrairement aux organisations à but non lucratif. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé une nouvelle startup dédiée à Zcash.

💡 Le guide pour acheter du Zcash (ZEC) en France

Baptisée « cashZ », la startup aura initialement un but : créer un nouveau portefeuille pour le ZEC. On rappelle que le retour sur le devant de la scène de Zcash en 2025 avait été dû en partie au succès de Zashi, un wallet créé par les équipes de développement. Celles-ci pivotent donc vers un nouveau produit similaire.

L’équipe d’Electric Coin Company qui a lancé Zcash et créé le portefeuille Zashi lance désormais un nouveau portefeuille pour Zcash, en s’appuyant sur la même base de code. […] Le nom de code de ce portefeuille est cashZ. Si vous êtes déjà utilisateur de Zashi, il vous suffit de vous inscrire à la liste d’attente.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Une transition de Zashi vers cashZ

La transition entre Zashi et cashZ sera automatique, selon le communiqué. La liste d’attente est déjà ouverte et Josh Swihart et ses collègues anticipent un délai de quelques semaines avant le lancement effectif de ce nouveau portefeuille.

Les équipes donnent par ailleurs quelques détails sur les raisons qui ont conduit au conflit avec Bootstrap. La gouvernance était trop axée sur la régulation, selon le communiqué de cashZ, qui souhaite revenir à ses origines cypherpunk :

Une structure de gouvernance incapable de s’affranchir de la bureaucratie ne se battra pas pour vos droits à la vie privée. C’est la première raison pour laquelle nous avions besoin d’une nouvelle structure de gouvernance : parce qu’il nous faut un leadership cypherpunk.

🌐 Dans l’actualité – Les Winklevoss achètent 28 millions de dollars de Zcash (ZEC) via leur société de trésorerie

Les équipes de Zcash souhaitent donc revenir à la formule « Move fast and break things » et à des outils de vie privée non centrés sur une éventuelle approbation de la part de gouvernements :

Mettre sous le même toit une organisation à but non lucratif mal gouvernée et une startup technologique qui innove rapidement, c’est la garantie d’un profond manque d’alignement. […] Zcash doit atteindre une telle ampleur qu’il en deviendra impossible à arrêter – et c’est en changeant d’échelle que nous réussirons.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Source : cashZ

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.