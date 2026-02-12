X500 pour Zcash (ZEC) ? Ce milliardaire en cryptomonnaies fait le pari d'une hausse parabolique

Le PDG de Digital Currency Group (DCG) et fondateur de Grayscale, Barry Silbert, est extrêmement optimiste en ce qui concerne le Zcash (ZEC). Il mise sur des gains paraboliques pour la cryptomonnaie anonyme.

Barry Silbert mise sur une explosion du cours du Zcash

Barry Silbert s’exprimait dans le cadre de la conférence Bitcoin Investor Week de New York ce mercredi. Le PDG de DCG a affirmé que Bitcoin avait peut-être atteint son potentiel d’explosivité, et qu’il fallait désormais se tourner vers d’autres actifs pour trouver des trajectoires paraboliques :

Je suis extrêmement haussier sur le Bitcoin en tant qu’élément central d’un portefeuille diversifié, mais j’aime investir dans des projets transformateurs qui offrent des opportunités de rendement de l’ordre de x100, x500 voire x1 000.

Pour Barry Silbert, ce sont désormais d’autres projets liés aux cryptomonnaies qui ont ce potentiel… Et pas forcément des nouveaux-venus. Le PDG affirme en effet que Zcash a encore un potentiel de croissance énorme :

À moins que le dollar américain ne s’effondre complètement, le Bitcoin ne montera pas de 500x. Je pense que Zcash peut faire x500. Je pense qu’un projet comme Bittensor peut faire x500.

Une réallocation des fonds destinés au Bitcoin ?

Lors de sa création en 2013, Grayscale était la première entreprise a proposer un fond dédié exclusivement au Bitcoin. 13 ans plus tard, Barry Silbert a vu les évolutions des investissements en BTC, et pour lui, une réallocation profonde des fonds est en cours :

Le pari que nous faisons est que, dans les prochaines années, 5 à 10 % des capitaux investis dans le Bitcoin vont se rediriger vers des cryptomonnaies orientées vers la protection de la vie privée.

Le pari de Barry Silbert est basé sur une tendance de fond. On a en effet vu une explosion du cours du Zcash (ZEC) et du Monero (XMR) ces derniers mois, ce qui souligne l’intérêt renouvelé pour les cryptomonnaies de vie privée. En un an, le cours du ZEC a ainsi pris 633 % :

Une année extrêmement volatile pour le cours du Zcash

Le réseau Zcash existe cependant depuis dix ans, et il n’a jamais atteint son record d’octobre 2016, où son cours avait dépassé les 3 191 dollars. Avec un ZEC qui affiche 235 dollars ce matin, il reste à un seuil de prix 92 % moins élevé qu’à ses tous débuts. Mais il s’agit indéniablement d’un des gagnants de 2025 : les cryptomonnaies anonymes figurent parmi les rares à avoir clôturé l’année dans le vert.

Ce retour en grâce du ZEC et du XMR signale aussi le changement de régime qui a eu lieu aux Etats-Unis. Alors que les solutions d’anonymat ont été longtemps pourchassées en justice par une administration hostile, elles semblent désormais trouver leur place en tant qu’alternative aux cryptomonnaies hautement traçables, à l’instar du Bitcoin.

Source : The Block

Illustration : Doc Searls via Flickr (CC BY)

