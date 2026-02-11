Il y a plus de chances que Jésus revienne que le BTC touche les 100k en février selon cette plateforme

Sur Polymarket, la probabilité que le Bitcoin atteigne 100 000 dollars en février 2026 est tombée sous la barre de 1 %. Mais la plateforme prédictive affiche, en même temps, une probabilité de 4 % sur le retour de Jésus-Christ avant 2027. Une situation, certes, absurde, mais qui en dit long sur l'état actuel du marché crypto... et sur les limites de ce type de plateformes.

Le retour de Jésus coté à presque 4 % sur Polymarket

Les marchés de prédiction Polymarket proposent toujours ce pari pour le moins inhabituel : « Jésus-Christ reviendra-t-il avant 2027 ? ». Nous en avions parlé au début de l'année, alors que parier « non » rapportait à cette époque 3 %. Depuis, la cote est encore monté, puisqu'au moment de l'écriture de cet article, c'est presque 4 % que peut rapporter ce pari !

Dans le même temps, ces mêmes prédictions Polymarket affichent actuellement moins de 1 % de probabilité que le Bitcoin franchisse les 100 000 dollars avant la fin février 2026. Il faut dire que le cours du bitcoin tourne autour de 66 000 dollars le 11 février, soit une hausse de 52 % nécessaire en moins de trois semaines pour atteindre ce seuil. Les traders ont massivement parié contre cette hypothèse, avec plus de 46 millions de dollars de volume échangé sur ce marché.

Autrement dit, selon les traders de la plateforme, il y a quatre fois plus de chances que la Seconde Venue de Jesus se produise d'ici fin 2026, que le Bitcoin n'atteigne 100 000 dollars ce mois-ci…

🪙 Découvrez notre vidéo sur l'ascension fulgurante de Polymarket, le leader des prediction markets

La plateforme a prévu un mécanisme de résolution pour ce marché religieux : si aucune source d'information mondiale crédible ne confirme le retour de Jésus d'ici le 31 décembre 2026, le marché se règle automatiquement sur « Non ».

Investissez dans le Bitcoin via un ETN avec XTB (0 % de commission*)

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

​Des marchés qui posent question

Ces paris absurdes soulèvent des interrogations sur la nature même de Polymarket. La plateforme permet de parier sur à peu près n'importe quoi, des élections présidentielles aux événements religieux en passant par les cours des cryptos. Certains y voient une dérive de la financiarisation – et d'ailleurs, ce type de plateforme est strictement interdit en France, tout comme en Belgique, Allemagne, Italie, Pologne et au Royaume-Uni.

Mais si l'essence même de Polymarket peut poser question, ce type de pari est aussi révélateur, en quelque sorte, de la situation difficile dans laquelle se retrouve le Bitcoin actuellement. Après un sommet historique de 126 000 dollars touché début octobre 2025, la monnaie a entamé une baisse drastique, perdant quasiment 50 % depuis son ATH en ce début de mois de février.

Certains analystes évoquent même un possible retour vers 38 000 dollars… Quant aux parieurs de Polymarket, eux, ils anticipent majoritairement que la chute continuera : 44 % parient sur un Bitcoin sous les 60 000 dollars fin février (et 19 % sous les 55 000 dollars !), contre seulement 34 % qui misent sur 75 000 dollars et 14 % sur 80 000 dollars.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Source : Polymarket

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.