Parier sur l'éventualité du retour de Jésus Christ peut rapporter 3% par an

Polymarket permet de parier sur tout et n'importe quoi... Même sur le retour de Jésus Christ. Un pari en cours estime la probabilité de son arrivée sur terre, et miser sur le "Non" peut rapporter aux parieurs 3% sur l'année.

Un pari est actuellement en ligne sur le site de Polymarket : "Jesus Christ va-t-il revenir avant 2027" ? Et pour l'instant, le peuple n'y croit pas : 97% des parieurs ont voté "Non" et un petit 3% a misé sur le "Oui". Autrement dit, si l'on mise 1 000 dollars aujourd'hui sur le non-retour de Jésus, on aura engrangé 1 030 dollars à la fin de l'année 2026. Ce rendement n’est toutefois ni garanti ni annualisé au sens financier du terme, puisqu’il dépend strictement des conditions de résolution du marché.

Si le pari peut sembler absurde, il faut rappeler que la version 2025 avait attiré un nombre non négligeable de parieurs. 3,3 millions de dollars avaient été alloués aux paris sur le retour de Jésus Christ avant la fin de l'année. Et le camp du "Non" avait remporté sans surprise la mise le 1er janvier dernier. Mais les partisans du "Oui" avaient montré un certain optimisme, le camp engrangeant 5% des paris à un moment de l'année.

Ce n'est pas le premier pari absurde de Polymarket. D'autres paris proposent de miser sur l'existence des extraterrestres, sur les tenues que portera Volodymyr Zelenski... Ou même sur l'hypothèse que Donald Trump serait secrètement Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin (BTC).

Entre divertissement et utilité ?

Les marchés prédictifs comme Polymarket ou Kalshi se présentent comme des moyens novateurs de trouver les issues de nombreux événements. Mais leur utilisation est large et les paris humoristiques font souvent les gros titres. Si pour certains, cela écorne la réputation des sites de paris prédictifs, d'autres y voient le dynamisme du secteur, qui a explosé en 2025.

Reste que Polymarket se targue d'être précis et de prédire la réalité la majorité du temps. En ce moment, la fiabilité à un mois dépasse les 91%, selon les données collectées sur le site :

Les prévisions de Polymarket sont très proches des résultats observés, quelle que soit la probabilité considérée.

On rappelle cependant que la grande majorité des paris se résout par un "Non". Comme il y a souvent de nombreuses raisons pour qu’un événement n’ait pas lieu, contre une seule manière bien définie pour qu’il se produise, les résultats “Non” sont statistiquement plus fréquents. Cela influence donc la perception de la fiabilité de Polymarket.

Des plateformes illégales en France

C'est aussi l'occasion de rappeler que les plateformes de paris prédictifs sont illégales en France, bien que certaines soient accessibles relativement aisément. Elles sont en effet considérées comme des sites de jeux d'argent, un domaine qui est très régulé en France.

Pour ceux qui seraient situés dans une juridiction autorisant les paris de ce type, il faut aussi rappeler les risques. Les conditions exactes de résolution des paris peuvent être alambiquées et la source de vérité doit aussi être prise en compte. Par ailleurs, de nombreux éléments restent peu mesurables objectivement, cela crée donc un certain flou. Autrement dit : les gains sur Polymarket sont souvent moins garantis qu'on ne le pense.

