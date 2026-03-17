1 milliard de dollars pour un pari presque impossible ? Kalshi met la barre très haute avec ce concours

À l'occasion d'un tournoi de basketball universitaire, Kalshi met en jeu 1 milliard de dollars pour un pari quasiment impossible à réaliser. Quelles sont les modalités de ce concours ?

Kalshi lance un pari à 1 milliard de dollars

Les habitués des paris combinés le savent, les conditions de jeu réelles réservent souvent des surprises, même quand toutes les probabilités semblent orientées dans le bon sens. Jouant sur cet état de fait, la plateforme de marchés prédictifs Kalshi a lancé un concours mettant en jeu 1 milliard de dollars pour la personne qui parviendrait à réaliser un sans-faute sur les 63 matchs du tournoi de basketball universitaire américain.

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Si cela vous semble impossible, c’est normal, puisque les probabilités de réaliser une telle prouesse dépassent l’entendement :

Car cela exige de prédire correctement l'issue des 63 matchs du tournoi. Si chaque match était un simple pile ou face, la probabilité d'un tableau parfait serait d'environ 1 sur 9,2 quintillions (2⁶³), et même avec des connaissances d'experts, cette probabilité reste infime, car des surprises et des performances imprévisibles se produisent chaque année. Pour vous donner une idée, vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre que de réussir un pronostic parfait. Vos chances sont à peu près équivalentes à celles de chercher un grain de sable parmi toutes les plages et tous les déserts de la Terre… et de le trouver du premier coup.

Écrit en chiffres, cela correspondrait ainsi à une chance sur 9 223 372 036 854 775 808.

Comme nous pourrions nous en douter, Kalshi ne s’arrête pas à ce simple coup de communication, puisque ce concours sera bel et bien l’occasion de mettre une somme d’argent en jeu. En effet, celui ou celle qui réalisera le meilleur score malgré un tableau imparfait remportera tout de même 1 million de dollars.

En parallèle, Kalshi effectuera également 2 dons caritatifs, l’un de 500 000 dollars à l’organisme de mentorat à but non lucratif iMentor, ainsi qu’une somme équivalente à l’association caritative Starting Five.

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Bien que la participation à ce concours soit totalement gratuite, précisons néanmoins qu’elle s’adresse uniquement aux résidents américains âgés de plus de 18 ans, à l’exclusion des résidents des États de New York et de Floride.

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Source : Kalshi

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