Kalshi porte plainte contre la procureure de l'Iowa... avant que celle-ci ne porte plainte contre elle

Suspectant que la procureur générale de l'Iowa allait l'attaquer en justice, Kalshi a anticipé en portant plainte contre cette procureur générale. Quel est l'enjeu de cette curieuse manœuvre ?

Kalshi lance une bataille juridique dans l'Iowa

Alors que les marchés prédictifs comme Kalshi et Polymarket gagnent en popularité, ceux-ci soulèvent des questions en matière de régulation et nous voyons régulièrement des juridictions les interdire.

Pour tenter d’ouvrir des portes plus facilement, Kalshi a obtenu une licence fédérale auprès de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) en 2020, mais cela ne lui épargne toutefois pas des déboires juridiques dans différents États américains.

Ainsi, certains États tentent d’interdire à la plateforme d’opérer, à l’image du Massachusetts, qui a obtenu en janvier dernier l’avis positif d’un juge, selon lequel Kalshi ne pouvait pas proposer de paris sportifs localement. À l’inverse, des tribunaux dans le Tennessee et le New Jersey ont pour leur part donné raison à la plateforme de marchés prédictifs.

La stratégie de Kalshi semble donc claire : faire valoir le fait que sa licence auprès de la CFTC prime sur les réglementations locales de chaque État. Dans ce contexte, l’entreprise a intenté une nouvelle action en justice mercredi, cette fois dans l’Iowa, notamment contre la procureure générale Brenna Bird et l’Iowa Racing & Gaming Commission.

En résumé, Kalshi choisit ici de porter plainte contre la procureure générale, avant que celle-ci ne fasse de même contre Kalshi :

Selon toute vraisemblance, il existe un risque important que le procureur général de l'Iowa […] intente une action en justice contre […] KalshiEX […] au nom de la Commission des courses et des jeux de l'Iowa […] dans le but d'empêcher Kalshi de proposer des contrats d'événements à négocier sur sa bourse réglementée au niveau fédéral.

Dans leur plainte, les avocats Kalshi expliquent ainsi qu’un représentant de l’entreprise a rencontré la procureure pour une réunion qu’il pensait au préalable axée sur une présentation de la plateforme et des questions fiscales. Pourtant, la tournure de la réunion aurait été tout autre, encadrée par plusieurs avocats questionnant le représentant sur des points de conformité. Dans cette même réunion, Brenna Bird aurait indiqué que son bureau « observait Kalshi depuis longtemps » :

Préoccupé par le ton de cette réunion, initialement prévue comme une discussion amicale sur un autre sujet, Kalshi a contacté, le 10 mars 2026, un représentant du bureau de la procureure générale de l’Iowa pour obtenir des assurances qu’aucune action en justice ne serait engagée contre l’entreprise. Aucune garantie n’a été donnée. Au contraire, le représentant a répondu par écrit : « Nous ne donnerons aucune assurance concernant d’éventuelles actions futures. »

Quelle que soit l'issue de ce bras de fer juridique, cela n'est pas sans rappeler les oppositions passées entre le secteur crypto et la Securities and Exchange Commission (SEC) sous la présidence de Gary Gensler. Affaire à suivre.

