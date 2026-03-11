Polymarket s'associe à Palantir pour combattre les délits d'initiés grâce à l'IA

Pour tenter de prévenir les délits d'initiés sur les paris sportifs, la plateforme de marchés prédictifs Polymarket développe un outil en collaboration avec Palantir et TWG AI. Nous faisons le point.

Polymarket choisit Palantir et TWG AI pour prévenir les abus sur certains paris

Sur les marchés prédictifs comme Polymarket et Kalshi, nous constatons souvent des « coïncidences », suggérant fortement des délits d’initiés. Pour tenter de contrer ces dérives, Polymarket s’est associée à Palantir Technologies, la société cofondée par Peter Thiel, ainsi qu’à TWG AI, afin de développer un système de surveillance visant à « identifier, prévenir et signaler les activités suspectes ».

C’est en tout cas ce qu’a rapporté Bloomberg, citant des sources anonymes proches du dossier. Dans un premier temps, l’outil semble se concentrer sur les paris sportifs, notamment pour s’assurer que des personnes visées par une interdiction pour ce type de paris ne puissent pas prendre de positions. En outre, ce système de surveillance s’intégrerait dans une plateforme réglementée aux États-Unis encore en développement.

Dans une déclaration rapportée par nos confrères de The Block, Shayne Coplan, le fondateur et PDG de Polymarket, a confirmé les développements en cours :

Notre partenariat avec Palantir et TWG AI nous permet d'appliquer des analyses et une surveillance de classe mondiale aux marchés sportifs, tout en développant des outils qui peuvent aider les ligues et les équipes à maintenir leur confiance dans les matchs eux-mêmes.

Lorsque tout cela sera concrétisé, il sera intéressant d’analyser le fonctionnement dudit outil et de voir si ce dernier sera étendu à d’autres catégories que les marchés prédictifs.

Récemment, nous avons par exemple pu constater des prises de position particulièrement curieuses, tant concernant les frappes en Iran que l’arrestation de Nicolás Maduro, pour ne prendre que les derniers exemples les plus marquants.

En parallèle de cette annonce, rappelons que Polymarket et son concurrent Kalshi chercheraient respectivement à conclure une nouvelle levée de fonds pour atteindre une valorisation de 20 milliards de dollars.

Sources : Bloomberg, The Block

