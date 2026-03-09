Des parieurs portent plainte contre Kalshi : les conditions du départ du pouvoir d'Ali Khamenei excluaient sa mort

Après la mort d'Ali Khamenei, Kalshi a expliqué que cette éventualité était une exception concernant l'un de ses marchés prédictifs. Cela n'a pas plu à une partie des utilisateurs, qui a choisi de porter plainte pour dénoncer des « pratiques trompeuses ».

La mort d'Ali Khamenei déclenche un tollé sur Kalshi

Le 28 février dernier, l’ayatollah Ali Khamenei a été tué par un bombardement américano-israélien. Comme chaque dossier épineux, son futur en tant que Guide suprême de l’Iran a fait l’objet de spéculations sur des applications de marchés prédictifs.

En l’occurrence, un marché sur Kalshi cherchait à répondre à la question « Ali Khamenei out as Supreme Leader ? ». Au total, cette question a généré 54,5 millions de dollars de volumes et il semblait logique que tous les parieurs ayant répondu « Oui » pour une date avant le 1er mars soient considérés comme vainqueurs.

Or, c’était sans compter sur les subtilités des marchés prédictifs, impliquant dans le cas présent que le décès d’Ali Khamenei constituait une exception, comme l’a rappelé Kalshi le 28 février :

La probabilité qu’Ali Khamenei ne soit plus Guide suprême a grimpé à 68 %. Rappel : Kalshi ne propose pas de marchés qui se résolvent en cas de décès. Si Ali Khamenei décède, le marché se résoudra sur la base du dernier cours enregistré avant l’annonce officielle du décès.

Sans surprise, cette déclaration n’a pas manqué de provoquer un tollé, au point que l’entreprise a pris la décision de rembourser les parieurs pour tenter d’éviter le scandale.

Malgré tout, une action collective a tout de même été intentée dans un tribunal californien, en qualifiant les actions de Kalshi de « trompeuses » et « prédactrices », tandis que la raison d’un départ pour n’importe quelle cause était « claire [et] sans ambiguïté » :

Avec une armada navale américaine massée aux portes de l’Iran et un conflit militaire non seulement prévisible, mais largement anticipé, les clients comprenaient que le mécanisme le plus probable — et, dans de nombreux cas, le seul réaliste — par lequel un dirigeant autocratique de 85 ans « quitterait le pouvoir » était sa mort. Les défendeurs le comprenaient également.

Évidemment, cette affaire n’est pas sans rappeler celle à laquelle avait dû faire face Polymarket le 24 juin 2025, après une polémique quant à l’interprétation sur le fait que Volodymyr Zelensky porterait ou non un costume lors du sommet de l’OTAN.

Malgré tout, cela n’enlève rien à la popularité croissante des applications de marchés de prédiction, comme nous le constatons depuis près de 2 ans. Dans ce contexte, le Wall Street Journal révélait d’ailleurs vendredi dernier que Kalshi et Polymarket seraient respectivement en train de conclure une levée de fonds, chacune cherchant à atteindre une valorisation de 20 milliards de dollars.

Pour l’heure, seules des sources proches du dossier sont citées et il faudra donc encore patienter afin d’avoir plus de détails.

Sources: Reuters, Kalshi, The Wall Street Journal

