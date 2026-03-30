Guerre au Moyen-Orient : Donald Trump promet la destruction complète des infrastructures iraniennes

En début d'après-midi, Donald Trump a fait de nouvelles menaces au régime iranien quant à la situation au détroit d'Ormuz. Qu'a-t-il dit cette fois-ci ?

Donald Trump menace une nouvelle fois le régime iranien

Depuis la mort d’Ali Khamenei le mois dernier dans des frappes israélo-américaines, la guerre au Moyen Orient a pris une autre tournure. Depuis, Donald Trump publie quasi quotidiennement de nouveaux messages belliqueux sur le sujet sur son réseau social Truth Social, avec le style qui lui est propre.

En début de mois, il promettait par exemple « la mort, le feu et la fureur » et avait notamment temporisé la semaine dernière, en faisant état « d’échanges très constructifs et fructueux ». De son côté, le régime en place a nié de quelconques contacts et a frappé une base américaine en Arabie saoudite ce week-end.

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Dans ce contexte, le président américain a réitéré ses menaces en début d’après-midi :

Les États-Unis d'Amérique sont en sérieux pourparlers avec un nouveau régime, plus raisonnable, afin de mettre fin à nos opérations militaires en Iran. Des progrès considérables ont été réalisés, mais si, pour une raison ou une autre, un accord n'est pas conclu prochainement – ​​ce qui est fort probable –, et si le détroit d'Ormuz n'est pas immédiatement rouvert, nous mettrons un terme à notre « agréable » séjour en Iran en détruisant complètement toutes leurs centrales électriques, leurs puits de pétrole et l'île de Kharg (et peut-être aussi toutes les usines de dessalement !), que nous avons délibérément épargnées jusqu'à présent. Ce sera une vengeance pour nos nombreux soldats, et d'autres personnes, massacrés et tués par l'Iran durant les 47 années de règne de la terreur de l'ancien régime.

Concernant l’île de Kharg, cette dernière joue un rôle stratégique en raison de son important terminal pétrolier. Pour sa part, le pétrole reste actuellement sur des niveaux particulièrement hauts, à 107 dollars pour le Brent et à 99 dollars pour le WTI.

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Côté crypto, nous revenions ce matin plus en détail sur le cours du Bitcoin (BTC), qui s'échange à 67 900 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en hausse de 2 % sur les dernières 24 heures.

Tandis que les tensions montent, le comportement des différents belligérants devra être suivi avec attention pour rendre compte de l'évolution de la situation.

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Source : Truth Social

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