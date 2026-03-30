Flash crash du Bitcoin qui plonge furtivement à 65 000 dollars - Que s'est-il passé ?

Alors qu’il évoluait aux alentours des 66 500 dollars, le Bitcoin vient d’enregistrer une soudaine baisse qui a furtivement projeté son prix sous les 65 000 dollars. Un flash crash à l’origine de plus de 300 millions de dollars de liquidations, alors que le marché américain des ETF spot enregistre des sorties massives.

le 30 mars 2026 à 12:17.

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Hugh Bernard

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Le Bitcoin plonge à 65 000 dollars

Comme le reste des marchés mondiaux, le Bitcoin évolue actuellement dans un environnement géopolitique compliqué à l'origine d'une volatilité parfois explosive. Une situation qui vient de voir s'enclencher une nouvelle accélération du conflit au Moyen-Orient, suite au déploiement de troupes américaines sur le terrain et à l'entrée en guerre des Houthis contre Israël.

Une escalade dont l'onde de choc a aussitôt provoqué des répercussions sur le cours du BTC, à l'origine d'un flash crash de 2,5 % en seulement 1 heure qui a furtivement projeté son prix sur le niveau des 65 000 dollars. De quoi déclencher la liquidation de plus de 300 millions de dollars sur le marché crypto au cours des 12 dernières heures uniquement, selon les données du site Coinglass.

✍️ Comment spéculer sur la baisse (short) du Bitcoin et des cryptos ?

Le Bitcoin passe furtivement sous les 65 000 dollars

 

 

Une baisse de courte durée, puisque le BTC pointe actuellement à 67 500 dollars au moment d'écrire ces lignes.

Mais ce nouveau coup dur pourrait bien accentuer encore un peu plus les sorties massives enregistrées en fin de semaine dernière sur le marché américain des ETF Bitcoin spot, avec 225,5 millions de dollars rien que sur la journée de vendredi, entre tensions géopolitiques persistantes et rééquilibrage de fin de trimestre.

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Un bottom situé entre 46 000 et 54 000 dollars ?

L'occasion pour l'analyste du Bitcoin, Willy Woo, de ressortir « les modèles on-chain traditionnels » afin de déterminer le bottom que tout le monde espère enfin atteindre sur le cours du BTC. Et dans l'état actuel des choses, ce point bas pourrait se situer entre 46 000 et 54 000 dollars.

Un bottom du Bitcoin situé entre 46 000 et 54 000 dollars ?

Un bottom du Bitcoin situé entre 46 000 et 54 000 dollars ?

 

🗞️ Bientôt le bottom tant attendu sur le marché crypto ? C'est l'avis de cet analyste de Goldman Sachs

Une situation d'autant plus compliquée que le support jusque-là apporté au prix du BTC par les Bitcoin Treasuries se trouve actuellement au plus bas, selon les données de CryptoQuant qui indiquent une demande très largement dominée par la société Strategy (45 000 BTC en 30 jours) alors que le reste de ce secteur en a tout juste acheté 1 000 sur la même période, soit « une participation en chute libre » de 99 %.

Et que dire de l'importante augmentation des positions long sur le Bitcoin (BTCUSD) ouvertes sur la plateforme Bitfinex, qui enregistraient il y a peu leur niveau le plus élevé depuis novembre 2023 ? Une donnée principalement connue pour son effet inversé, en capacité d'indiquer un point bas de marché face aux errances de traders totalement désemparés.

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Sources : Coinglass, Willy Woo, CryptoQuant

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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

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