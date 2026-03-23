Donald Trump reporte les bombardements en Iran : les cryptos repartent dans le vert

Évoquant « des échanges très constructifs et fructueux », Donald Trump a pour le moment reporté de nouvelles frappes en Iran. Dans le sillage de ces déclarations, les cryptomonnaies repartent une nouvelle fois à la hausse.

Les cryptos repartent à la hausse après les déclarations de Donald Trump sur l'Iran

Ce matin, en revenant sur une nouvelle chute du prix du Bitcoin (BTC) sous les 70 000 dollars, nous expliquions que « chaque actualité macro-économique ou interne à l’écosystème peut servir de prétexte pour justifier la moindre secousse dans un sens ou dans l'autre ».

Comme pour nous en fournir un nouvel exemple, un revirement de situation en Iran a cette fois propulsé les cryptomonnaies à la hausse.

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En effet, Donald Trump a annoncé sur son réseau social Truth Social qu’il reportait les frappes sur les installations électriques iraniennes, suite à des échanges « très constructifs et fructueux » :

J'ai le plaisir de vous annoncer que les États-Unis d'Amérique et l'Iran ont eu, ces deux derniers jours, des échanges très constructifs et fructueux en vue d'un règlement complet et définitif de nos hostilités au Moyen-Orient. Compte tenu de la teneur et du ton de ces discussions approfondies, détaillées et constructives, qui se poursuivront tout au long de la semaine, j'ai donné instruction au Department of War de reporter toute frappe militaire contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours, sous réserve du succès des réunions et des discussions en cours.

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À l'heure de l'écriture de ces lignes, le BTC est donc repassé au-dessus de 70 000 dollars et les principales valeurs crypto affichent une hausse comprise entre 2,6 % et 4,3 % sur 24 heures :

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Selon Reuters, Israël devrait suivre l’exemple des États-Unis et suspendre ses propres frappes. Toutefois, la BBC a pour sa part fait remarquer que l’agence de presse iranienne Fars, affiliée au Corps des gardiens de la révolution islamique, rapporte que les dirigeants du pays n’avaient eu « aucun contact direct ou indirect avec Trump ». Ainsi, une source anonyme aurait avancé que Donald Trump « a réculé », après avoir appris que le régime ciblerait « toutes les centrales électriques du Moyen-Orient ».

Entre bluff, vérité et propagande, difficile de savoir à quoi s'en tenir dans de telles situations. Le fait est que si un accord a réellement été trouvé, il s’agira de voir ce qu’il adviendra à cette part importante de la population qui proteste contre le régime islamique en place. Loin de s'intéresser à l'Iran par altruisme, l'ingérence occidentale est effectivement essentiellement motivée par des intérêts stratégiques.

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Quoi qu'il en soit, quelle que soit la direction des cours dans les prochains jours, nos avertissements de ce matin restent toujours valables.

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Sources : Truth Social, BBC

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