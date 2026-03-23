Donald Trump reporte les bombardements en Iran : les cryptos repartent dans le vert

Évoquant « des échanges très constructifs et fructueux », Donald Trump a pour le moment reporté de nouvelles frappes en Iran. Dans le sillage de ces déclarations, les cryptomonnaies repartent une nouvelle fois à la hausse.

le 23 mars 2026 à 13:50.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Donald Trump reporte les bombardements en Iran : les cryptos repartent dans le vert
Test logo

Bitcoin

70804.1$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Les cryptos repartent à la hausse après les déclarations de Donald Trump sur l'Iran

Ce matin, en revenant sur une nouvelle chute du prix du Bitcoin (BTC) sous les 70 000 dollars, nous expliquions que « chaque actualité macro-économique ou interne à l’écosystème peut servir de prétexte pour justifier la moindre secousse dans un sens ou dans l'autre ».

Comme pour nous en fournir un nouvel exemple, un revirement de situation en Iran a cette fois propulsé les cryptomonnaies à la hausse.

💡 Comment acheter facilement du Bitcoin (BTC) en 2026 ?

En effet, Donald Trump a annoncé sur son réseau social Truth Social qu’il reportait les frappes sur les installations électriques iraniennes, suite à des échanges « très constructifs et fructueux » :

blockquote icon

J'ai le plaisir de vous annoncer que les États-Unis d'Amérique et l'Iran ont eu, ces deux derniers jours, des échanges très constructifs et fructueux en vue d'un règlement complet et définitif de nos hostilités au Moyen-Orient. Compte tenu de la teneur et du ton de ces discussions approfondies, détaillées et constructives, qui se poursuivront tout au long de la semaine, j'ai donné instruction au Department of War de reporter toute frappe militaire contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours, sous réserve du succès des réunions et des discussions en cours.

Obtenez 25 € en créant un compte sur Bitvavo*
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

À l'heure de l'écriture de ces lignes, le BTC est donc repassé au-dessus de 70 000 dollars et les principales valeurs crypto affichent une hausse comprise entre 2,6 % et 4,3 % sur 24 heures :

Top 10 des cryptomonnaies

Top 10 des cryptomonnaies

 

Selon Reuters, Israël devrait suivre l’exemple des États-Unis et suspendre ses propres frappes. Toutefois, la BBC a pour sa part fait remarquer que l’agence de presse iranienne Fars, affiliée au Corps des gardiens de la révolution islamique, rapporte que les dirigeants du pays n’avaient eu « aucun contact direct ou indirect avec Trump ». Ainsi, une source anonyme aurait avancé que Donald Trump « a réculé », après avoir appris que le régime ciblerait « toutes les centrales électriques du Moyen-Orient ».

Entre bluff, vérité et propagande, difficile de savoir à quoi s'en tenir dans de telles situations. Le fait est que si un accord a réellement été trouvé, il s’agira de voir ce qu’il adviendra à cette part importante de la population qui proteste contre le régime islamique en place. Loin de s'intéresser à l'Iran par altruisme, l'ingérence occidentale est effectivement essentiellement motivée par des intérêts stratégiques.

👉 Dans l'actualité également — La présidente de la Solana Foundation est formelle : « les jeux sur la blockchain ne reviendront pas »

Quoi qu'il en soit, quelle que soit la direction des cours dans les prochains jours, nos avertissements de ce matin restent toujours valables.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège
Publicité

Sources : Truth Social, BBC

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2440 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur BTC

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

2.87%

70804.1$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Les whales Bitcoin vendent leurs BTC presque immédiatement rachetés par les institutions

Les whales Bitcoin vendent leurs BTC presque immédiatement rachetés par les institutions

 La levée de fonds communautaire de Bitstack a la cote : déjà 15 000 inscrits et 16 millions d'euros de promesses

La levée de fonds communautaire de Bitstack a la cote : déjà 15 000 inscrits et 16 millions d'euros de promesses

 620 000 bitcoins créés par erreur ? Quand des universitaires se trompent (encore) sur des principes de base

620 000 bitcoins créés par erreur ? Quand des universitaires se trompent (encore) sur des principes de base

 Anatomie d'un blanchiment crypto : comment YggTorrent a transformé le piratage en machine à cash ?

Anatomie d'un blanchiment crypto : comment YggTorrent a transformé le piratage en machine à cash ?