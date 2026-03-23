Bitcoin (BTC) « chute » une fois de plus sous 70 000 dollars

Ce week-end, le prix du Bitcoin (BTC) est tombé sous la barre des 70 000 dollars une nouvelle fois. Que pouvons-nous dire sur cette nouvelle jambe baissière ?

Le prix du Bitcoin (BTC) trébuche de nouveau

La semaine dernière, le cours du Bitcoin (BTC) a tenté une percée au-dessus de 75 000 dollars. Alors, nous saluions la performance, en rappelant toutefois que si un plus bas de bear market pouvait être atteint, la situation serait totalement inédite et qu’il fallait dès lors rester prudent.

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Depuis, le BTC a corrigé pour finalement tomber de nouveau sous les 70 000 dollars durant le week-end. À l’heure de l’écriture de ces lignes, l’actif affiche 68 600 dollars, en baisse de 0,73 % sur les 24 dernières heures. Dans notre dernier live jeudi midi, nous rappelions aussi le range compris entre 60 000 et 76 000 dollars dans lequel évolue actuellement le BTC, et, après avoir cassé la précédente latéralisation par le bas, les prix semblent reproduire un schéma d’incertitude similaire :

Cours du Bitcoin (BTC) en données quotidiennes

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Dans ce type de configuration, chaque actualité macro-économique ou interne à l’écosystème peut servir de prétexte pour justifier la moindre secousse dans un sens ou dans l'autre. Il y a quelques mois, les taux japonais étaient prétendument la raison de la chute de Bitcoin, et désormais, c’est la situation au Moyen-Orient qui fait office de bouc émissaire. Ce week-end, Donald Trump a effectivement lancé un ultimatum au régime iranien vis-à-vis du détroit d’Ormuz, menaçant de bombarder les infrastructures électriques du pays.

Dans les faits, la situation actuelle s’apparente plutôt à une prise de profit, après un court rallye de plus de 26 % entre le 6 février et le 17 mars. D’ailleurs, dans leur dernier rapport de la semaine dernière, les analystes de VanEck allaient également dans ce sens, relevant notamment que « les options témoignent d'une défense maximale », avec un ratio « put » « call » à un plus haut niveau depuis le mois de juin 2021.

Alors que les prix ballotent les investisseurs sans direction précise, nous rappelons encore et toujours que, dans ces moments-là, il est souvent plus sage de s’intéresser au dollar cost averaging (DCA), plutôt que de chercher à tout prix à « timer le marché ».

En matière d’afflux de capitaux, les ETF Bitcoin spot américains illustrent eux aussi cette indécision, en ayant clôturé leur semaine avec tout juste 95,18 millions de dollars d’entrées nettes et une valeur des actifs sous gestion retombée à 90,3 millions de dollars. Il s’agit ainsi de la plus faible semaine du mois de mars, alors que les 2 précédentes avaient totalisé près de 1,34 milliard de dollars d’entrées.

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Plus largement, les dernières liquidations sur les futures crypto restent actuellement modérées, à hauteur de 393,35 millions de dollars en 24 heures, dont 78 % sur des positions acheteuses. En parallèle, la capitalisation totale crypto baisse de 1,8 %, affichant à présent environ 2 413 milliards de dollars.

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Sources : TradingView, VanEck

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