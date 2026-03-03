L'or et l'argent en baisse, le Bitcoin résiste mieux que les valeurs refuges traditionnelles

Ce mardi 3 mars 2026, au lendemain des frappes américano-israéliennes sur l'Iran et de l'annonce de la mort du Guide suprême Ali Khamenei, l'or a reculé jusqu'à 5,3 % et l'argent plus encore, dépassant les -11 % dans l'après-midi. Le Bitcoin, lui, a perdu 1,97 %, et l'Ether 2,91 %. Les valeurs refuges déraillent face au contexte de guerre.

Que deviennent les valeurs refuges ?

Le scénario semblait écrit d'avance : une escalade militaire majeure, des marchés en panique, et les investisseurs qui se ruent sur l'or. C'est exactement ce qui s'est passé lundi : le métal jaune avait grimpé à 5 440 dollars l'once, l'argent s'envolait dans son sillage, et le Bitcoin rebondissait à 70 000 dollars. Mais la logique s'est retournée dès le lendemain.

L'escalade a produit un effet secondaire redouté : l'Iran a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un cinquième du pétrole mondial. Le prix du baril a bondi, ravivant les craintes d'inflation. Et qui dit inflation anticipée dit hausse des taux attendue, ce qui dit dollar fort. Le DXY (l'indice qui mesure la valeur du dollar face aux autres grandes devises) a progressé de 0,5 % pour atteindre son niveau le plus haut depuis le 19 janvier.

Or, argent et cryptos se sont alors tous retrouvés vendus pour libérer des liquidités au profit du billet vert. Mais la chute n'a pas été la même pour tout le monde.

L'argent, dont la valeur est aussi industrielle, a subi une double peine : quand les marchés craignent un ralentissement économique, la demande industrielle anticipée chute. En milieu de journée, il est descendu jusqu'à -11,31 % dans l'après-midi, effaçant en quelques heures toute la hausse de lundi. L'or a cédé 5,3%, quand le cours du Bitcoin, lui, a limité les dégâts à -1,97 % et l'Ether à -2,91 %, avant un rebond en fin de journée.

Le classement mérite d'être relu : les deux cryptos ont mieux résisté que les deux métaux dits « refuges ».

Un marché sous pression

Le Bitcoin évolue dans un couloir serré depuis début février : après avoir chuté à 63 000 dollars lors des premières frappes sur Téhéran, il a rebondi vers 67 000 dollars ensuite – le cours tourne toujours à l'heure actuelle autour de ce chiffre. Que pouvons-nous en conclure ? Le marché digère le choc géopolitique sans panique… mais sans conviction non plus.

Si le détroit d'Ormuz reste fermé et le prix du baril durablement élevé, l'inflation risque de repartir à la hausse… Et cela ne serait pas une très bonne nouvelle pour l'économie : la Fed, paralysée, ne pourra pas baisser ses taux. Dans ce scénario, le Bitcoin n'est pas au bout de ses peines : il ne bénéficiera pas d'une prime de risque, les investisseurs se tourneront vers des actifs moins risqués, qui génèrent des revenus prévisibles (comme les coupons).

