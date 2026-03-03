Le prix du Bitcoin peut-il profiter de la peur géopolitique ? L'analyse de Vincent Ganne

Le cours du Bitcoin se montre résilient depuis le début de la guerre samedi 28 février entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Le prix du pétrole s'envole, les prix du gaz européen explose et le transport maritime via le détroit d'Ormuz est bloqué. Le Bitcoin peut-il résister comme il l'avait fait à l'époque dans le mois qui a suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine ?

La peur géopolitique s'envole !

Le cours du BTC est en effet relativement stable depuis le début du conflit samedi dernier, alors que globalement les actifs risqués en bourse sont sous pression. Le Moyen-Orient représente 20% de la production mondiale de pétrole et 10% de l'approvisionnement mondial en pétrole passe par le détroit d'Hormuz. Quant à la Chine, 40% du pétrole brut qu'elle importe passe par le détroit.

Par conséquent, plus ce conflit dure, plus la pression sera forte sur le commerce mondial de l'énergie et sur la croissance économique mondiale. Dans ce contexte, bitcoin peut-il résister ? Voir prendre un aspect « refuge » au titre de son statut (contesté) d'or numérique alors que le cours de l'or évolue déjà sur ses sommets historiques.

Bitcoin avait gagné 40% dans le mois qui a suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine

Une première observation intéressante est le comportement du cours du bitcoin à partir du 24 février 2022, le début à l'époque de la guerre en Ukraine. Le BTC avait chuté le premier jour du conflit avant de rebondir de 40 % dans les 5 semaines qui ont suivi. Le marché avait ensuite repris le fil de son bear market cyclique et marqué un nouveau plus bas au printemps.

Le support des 60000 dollars US représente la borne basse du coût de production actuelle par bitcoin

Une autre explication de la résilience du BTC depuis le samedi 28 février est naturellement le fait qu'il évolue dans son marché baissier cyclique depuis le lundi 6 octobre 2025. Le drawdown est déjà de 52% depuis le record historique à 126 000 dollars, alors Bitcoin a déjà pris sa part de correction parmi les actifs risqués en bourse.

Le cours du BTC pourrait rester enfermé dans le corridor de prix compris entre 6 000 dollars et 75 000 dollars. Cette bande de prix délimite en effet la zone du coût de production par bitcoin, qui, historiquement (parfois un peu en dessous), a permis une stabilisation dans le cadre des marchés baissiers cycliques.

Bitcoin peut-il activer son rôle d'or numérique en cas de stress géopolitique majeur ?

Le narratif de Bitcoin en tant qu'or numérique ne s'est pas du tout matérialisé ces derniers mois. Au contraire, les métaux précieux ont écrasé la concurrence en termes de performance boursière. Le meilleur outil pour suivre l'activation ou non du statut d'or numérique de Bitcoin, c'est le ratio BTC/GOLD.

Au stade actuel, ce ratio reste baissier, mais il a déjà retracé plus de 78,6 % de son ancien bull market, une zone de retracement qui, historiquement, peut permettre une stabilisation. Il faudrait valider un net renversement haussier du ratio Bitcoin/or pour défendre le statut d'or numérique du Bitcoin. Au moment où ces lignes sont écrites, ce n'est pas le cas.

