Vent de panique à Séoul – Pourquoi la chute des marchés boursiers asiatiques s’est-elle accélérée cette nuit ?

Le contrôle du détroit d’Ormuz par les gardiens de la Révolution aura été la goutte d’eau de trop. Les marchés asiatiques ont dévissé cette nuit, la Bourse de Séoul devant temporairement être arrêtée. Que s’est-il passé ?

Les Bourses asiatiques chutent face à la crainte d’un choc énergétique

« Le détroit d’Ormuz est sous le contrôle total de la marine de la République islamique » a annoncé hier soir un responsable de la marine des Gardiens de la révolution. Le détroit est un point d’approvisionnement clé pour le pétrole mondial. 20 % du pétrole et du gaz naturel mondial transitent en effet par ce passage entre l’Iran et les Émirats arabes unis.

Si certaines régions sont peu dépendantes de ce canal d’approvisionnement, ce n’est pas le cas des nombreuses économies asiatiques. La Chine en particulier dépend à 57 % du détroit d’Ormuz pour ses besoins en énergie. Hier, la porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning, appelait à « préserver la sûreté de la navigation dans le détroit d’Ormuz ».

Les craintes d’un choc énergétique se sont fortement répercutées sur les Bourses asiatiques ces dernières heures. Le Nikkei clôturait ainsi à -3,6 %, alors que le Hang Seng chutait de 2,01 %. Mais c’est le Kospi coréen qui a connu la plus forte dégringolade. Il a perdu 12 % sur la journée, la plus forte chute depuis 15 ans. La Bourse de Séoul a été suspendue deux fois au cours de la matinée, afin de limiter la volatilité.

Face à cette explosion des tensions, le cours du baril de Brent a explosé depuis lundi. Il a pris 15 % en l’espace de 3 jours, faisant craindre une hausse prolongée.

Les craintes d’une déstabilisation profonde

Si les États-Unis ont promis une guerre éclair, les craintes d’un enlisement sont bien présentes en Iran. Ce matin, Mohammad Mokhbar, le principal conseiller du guide suprême Ali Khamenei, tué ce week-end, affirmait les visées belliqueuses de l’Iran :

Nous n’avons aucune confiance dans les Américains et n’avons aucune base pour la négociation avec eux. Nous pouvons poursuivre la guerre aussi longtemps que nous le souhaitons

Ce matin, les frappes ont continué en Iran, qui a riposté notamment dans les pays du Golfe. Le président Donald Trump a par ailleurs réitéré hier sa volonté de frapper fort la République islamique :

Les frappes à grande échelle commencent maintenant. [L’Iran] va en baver.

Source : Al Jazeera

