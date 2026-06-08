Plus de 5,7 milliards de dollars de longs liquidés en 7 jours – Récap crypto du weekend du 6 au 7 juin 2026

Entre rebond du Bitcoin, tensions sur les marchés asiatiques et avancées réglementaires majeures aux États-Unis, le week-end a été animé pour l’écosystème crypto. Hyperliquid, Coinbase et plusieurs projets d’actifs tokenisés ont également marqué l’actualité.

Vague de liquidations sur le marché

En seulement 7 jours, plus de 5,7 milliards de dollars de positions longues ont été liquidées sur le marché des cryptomonnaies, suite à la chute marquée du prix du Bitcoin.

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Hyperliquid en pleine ascension

La plateforme décentralisée Hyperliquid a atteint une part record de 7,9 % de l’intérêt ouvert agrégé sur les contrats perpétuels, tout en générant plus de 20 millions de dollars de revenus hebdomadaires selon DefiLlama. Cette montée en puissance intervient alors que la crypto HYPE a intégré le top 10 mondial par capitalisation, malgré une surveillance accrue de la FCA britannique.

Le marché DeFi recule fortement

La valeur totale verrouillée dans la DeFi a chuté d’environ 100 milliards de dollars depuis octobre 2025. Cette baisse s’explique par une recrudescence de failles de sécurité et de hacks, dont 27 attaques recensées en avril 2026 pour un total de 627 millions de dollars de pertes, suscitant une défiance croissante envers le secteur.

Crise sur le marché sud-coréen

Le marché boursier KOSPI a été suspendu après une chute de 8,4 %, déclenchant un coupe-circuit. Cette correction spectaculaire intervient dans un contexte d’instabilité économique en Corée du Sud.

Ondo domine la tokenisation

Ondo Finance représente désormais plus de 25 % de la capitalisation totale du marché des actifs tokenisés, soit plus de quatre fois sa part d’il y a un an. L’entreprise bénéficie de partenariats stratégiques avec la DTCC, BlackRock et Chainlink, consolidant ainsi sa position dominante dans les actifs du monde réel (RWA).

Marvell Technology rejoint le S&P 500

Jensen Huang, PDG de Nvidia, a déclaré que Marvell Technology pourrait atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars, soutenue par la croissance de l’intelligence artificielle. L’entrée de Marvell dans le S&P 500 renforce son positionnement stratégique dans le secteur des infrastructures IA.

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Avancées réglementaires aux États-Unis

Le projet de loi Clarity Act a été adopté en commission par le Sénat américain, marquant une avancée cruciale vers un cadre réglementaire pour la crypto. En parallèle, le comité des voies et moyens de la Chambre des représentants a publié sept propositions de lois fiscales pour les actifs numériques, incluant des allègements pour le mining et le staking.

Brian Armstrong mise sur la baisse des coûts de l’IA

Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a prévenu que la demande pour l’intelligence artificielle serait quasiment infinie, mais que 80 % des charges de travail utiliseraient bientôt des modèles 99 % moins chers. Il a toutefois identifié l’énergie et la puissance de calcul comme les principaux freins à cette expansion.

Justice autour des portefeuilles Bitcoin

Un juge de la Cour suprême de New York a suspendu une plainte réclamant la propriété d’environ 40 000 portefeuilles Bitcoin inactifs. Une audience est prévue pour le 14 juillet, dans une affaire soulevant des questions inédites sur la propriété de wallets dormants.

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