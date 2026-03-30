Ce projet parie sur sa propre levée de fonds (et se fait démasquer)

La popularité grandissante des marchés prédictifs s’accompagne d’une multiplication inquiétante des cas de délits d’initiés. Une pratique douteuse qui vient de mettre en lumière la plateforme décentralisée P2P.me pour avoir parié… sur le montant de sa propre levée de fonds.

Ils parient sur le montant de leur propre levée de fonds

Initialement mises en place pour permettre de parier sur des événements liés à l'actualité, les plateformes de marchés prédictifs comme Polymarket et Kalshi font désormais face à de nombreuses dérives impliquant des positions ouvertes sur des faits de guerre, ou des délits d'initié à répétition qui semblent hors de tout contrôle.

Une situation qui vient une nouvelle fois de se confirmer, suite à un pari ouvert sur le résultat d'une levée de fonds initiée par la plateforme décentralisée P2P.me. Le problème ? Un compte va rapidement être identifié par la communauté comme étant celui de ce DEX, en train de parier sur sa propre augmentation de capital à venir.

💡 Pour aller plus loin - Qu'est-ce qu'un marché prédictif décentralisé ?

En effet, sur la plateforme Polymarket, la position intitulée « Montant total des engagements pour la vente publique du protocole P2P sur MetaDAO » repose sur une règle assez simple : le « Oui » implique un montant total supérieur au chiffre indiqué avant la clôture de la levée de fonds.

« Montant total des engagements pour la vente publique du protocole P2P sur MetaDAO »

Et alors que les premières critiques apparaissent à l'encontre de cet insider trading évident, les membres de P2P.me vont commencer par nier les faits de façon assez virulente - dans un message sur le réseau X qui sera ensuite supprimé - en affirmant notamment que ce compte - nommé P2PTeam - aurait été créé pour « énerver les idiots du CT et jouer avec (...) vos neurones bon marché accros à la dopamine ».

Puis, le moment d'assumer publiquement ses actes a fini par s'imposer...

Créer un compte sur Kraken et tenter de gagner 1 Bitcoin

Le compte intitulé « P2P Team » est bien le nôtre

Car le résultat de ce pari apparaissait comme assez transparent pour les membres du DEX P2P.me, notamment du fait d'un engagement pris par la société de capital-risque Multicoin Capital au sujet d'un financement estimé à 3 millions de dollars et d'autres négociations en cours avoisinant les 6 millions de dollars, pour un total finalement levé de 5,2 millions de dollars.

Une situation qui va finalement obliger le projet à s'expliquer sur son compte X, en affichant une volonté de « transparence » un peu trop tardive pour convaincre, et un pari présenté comme une « manière de soutenir notre parole avec notre propre argent à un moment où l'issue était véritablement incertaine ».

📰 Les membres du gouvernement américain interdits d'utiliser les marchés prédictifs

Nous comprenons pourquoi cela soulève des questions. Parier sur un résultat que l'on peut influencer sape la confiance. Nous ne pensons pas avoir spéculé sur une affaire conclue, mais nous reconnaissons que des personnes raisonnables peuvent voir les choses différemment. P2P.me

Suite à ce mea culpa, les membres du projet ont annoncé la liquidation de tout les positions ouvertes, ainsi que « l'élaboration d'une politique d'entreprise officielle concernant les opérations sur les marchés prédictifs ».

Recevez 20 USDC + 20 € en BTC et 3 % de rendements (sur 180 jours) pour vos dépôts sur Bybit EU

Source : P2P.me, Ash

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.