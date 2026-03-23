Interdire les paris sportifs sur Polymarket et Kalshi ? Des sénateurs américains déposent un projet de loi

Les plateformes de marchés prédictifs s’imposent comme l’un des succès du moment, au point de déclencher une surveillance accrue de la part de sénateurs américains bien décidés à encadrer plus fermement leur activité. Dernière proposition de loi : une interdiction stricte des paris sportifs et des opérations de type casino.

Une coalition bipartisane veut interdire les paris sportifs sur Polymarket et Kalshi

Alors que certains acteurs de Wall Street décident d'intégrer des options prédictives à leurs offres de marché, les plateformes de prédiction comme Polymarket et Kalshi se retrouvent sous le feu des projecteurs aux États-Unis pour une multiplication des paris douteux sur la guerre ou le non-respect de législations fédérales sur les paris.

Une situation à l'origine d'une surveillance accrue de la part de certains sénateurs, d'autant plus depuis que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de l'administration Trump a officiellement annoncé sa volonté d'adoucir la politique réglementaire jusque-là en vigueur à leur égard.

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Dans ce contexte, une tentative a déjà eu lieu début mars afin d'interdire les paris directement associés à des faits de guerre, comme des frappes militaires ou la prise de certaines villes. Mais de toute évidence, une autre activité pose également problème, sous la forme de paris sportifs également très présents sur ces plateformes.

En effet, un projet de loi présenté comme bipartisan - impliquant les sénateurs Adam Schiff (démocrate) et John Curtis (républicain) - doit être introduit au Sénat ce lundi afin de « supprimer cette faille qui enfreint les mesures de protection des consommateurs mises en place par les États (...) et ne génère aucun revenu public », selon Adam Schiff.

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Des plateformes qui « devraient relever du contrôle des États »

En cause, la récente déclaration de la CFTC comme seule autorité américaine ayant une compétence réglementaire en lien aux contrats d'évènements gérés par les plateformes de marché prédictifs. De quoi faire enrager certains États, comme l'Arizona qui vient de déposer 20 chefs d’accusations criminelles contre Kalshi, mais également le Nevada, le Massachusetts ou le Michigan.

Une situation jugée inacceptable selon le sénateur John Curtis, qui critique « une exposition trop importante des jeunes dans l’Utah à des paris sportifs addictifs et à des contrats de jeux de type casino qui devraient relever du contrôle des États, et non des régulateurs fédéraux ».

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Et que dire des sociétés de paris sportifs, exposées à une concurrence sans précédent, alors que dans le même temps certaines ligues sportives - comme la Major League de Baseball - tentent de conclure des accords avec Polymarket afin de lui permettre d'accéder à leurs données, si toutefois elle garantit une surveillance accrue des risques liés à la manipulation et aux délits d'initié.

Des inquiétudes qui ne semblent pas empêcher les leaders Polymarket et Kalshi de poursuivre leurs développements, avec des discussions en cours qui pourraient porter leurs valorisations respectives à 20 milliards de dollars, selon de récents éléments révélés par le Wall Street Journal.

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Source : Wall Street Journal

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